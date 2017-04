LUCA ARGENTERO/ Ospite di Maria De Filippi, al centro i suoi amori controversi (Amici Serale 2017)

Luca Argentero, Amici Serale 2017 - foto

LUCA ARGENTERO, L'ATTORE PIU' DESIDERATO DEL CINEMA ITALIANO (AMICI SERALE 2017) - E' sicuramente uno degli attori più belli del nostro cinema e colleziona un successo dopo l'altro. Stiamo parlando di Luca Argentero, lanciato dal Grande Fratello ma che è riuscito ad entrare nel cuore del pubblico partecipando a numerose pellicole apprezzate anche dalla critica. Marie Claire lo ha recentemente paragonato a Stefano Accorsi, mettendo in parallelo la sua esperienza con quella dell'attore dell'Ultimo Bacio. Infatti, Argentero ha preso parte sia a opere nazional popolari come i cinepanettoni ma anche in quelle più impegnate come Saturno Contro di Ferzan Ozpetek e ora è nelle sale con Il permesso, diretto dall'amico regista Claudio Amendola. Sarà proprio il suo carismo e il suo charme che hanno spinto Maria De Filippi ad invitare Argentero in una nuova puntata di Amici 2017, forse per risollevare degli ascolti non propriamente brillanti. Luca Argentero è già stato nel cast del talent nel 2013 e nel 2014 al fianco di Sabrina Ferilli e Gabry Ponte ma ora è nel programma come ospite speciale.

LUCA ARGENTERO, CURIOSITA' SULL'ATTORE (AMICI SERALE 2017) - Luca Argentero si è, ormai, tolto di dosso l'etichetta di ex Gieffino, imponendosi come sex symbol e come attore di punta di una nuova generazione di cineasti. E' stato spesso al centro della ribalta per i suoi amori controversi, il matrimonio poi finito con Miriam Catania ma siete sicuri di conoscere proprio tutto su di lui? Innanzitutto, il primo ruolo importante per Luca Argentero è stato nel film Saturno Contro ma l'attore si è imposto nel grande pubblico grazie alla fiction di Canale 5 Carabinieri. Non a caso, Argentero ha spesso dichiarato il suo amore per Città della Pieve, set della serie. E' appassionato di sport, pratica nuoto e tennis e una delle ultime foto che ha pubblicato su Instagram lo ritrae in montagna, felice dopo una sciata. Luca Argentero ha affermato di essere molto istintivo e soggetto a scatti d'ira. Proverbiali le sue liti con la (ex) moglie ma anche con i Paparazzi. E' il cugino della letterina Alessia Ventura e ha una laurea in Economia e Commercio conseguita nel 2004.

LUCA ARGENTERO, LA SCHEDA (AMICI SERALE 2017) - Luca Argentero nasce a Torino nel 1978. Nella vita ha fatto molti lavori come, ad esempio, il barman in una discotec. Nel 2005 debutta in Carabinieri ma nel 2007 prende parte a pellicole di grande successo come Saturno Contro e Lezioni di cioccolato, affiancando Vittoria Puccini nella fiction La baronessa di Carini. Nel 2008 è protagonista di Solo un padre e nel 2009 torna a interpretare il personaggio di un omosessuale nella pellicola Diverso da Chi? Nel 2010 affianca, insieme ad Enrico Brignano, Ilary Blasi alla conduzione de Le Iene e recita con la star di Hollywood Julia Roberts in Mangia Prega Ama. Nel 2015 sale sul palco dell'Ariston con Claudio Amendola e Edoardo Leo per presentare Noi e la Giulia e nel 2017 è di nuovo a fianco dell'attore romano in Il permesso-48 ore fuori.

