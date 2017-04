LUIS FONSI/ Despacido sarà il tormentone dell'estate? (Amici Serale 2017))

Amici Serale 2017, foto talent

LUIS FONSI, LA SUA DESPACITO E' UN SUCCESSO (AMICI SERALE 2017) - Altro colpacccio da parte di Maria De Filippi che ospita ad Amici Serale 2017 il cantante portoricano Luis Fonsi il quale, insieme a Daddy Yankee, con la hit Despacito ha registrato oltre 822 milioni di visualizzazioni su youtube. La canzone è sicuramente candidato per essere il prossimo tormentone estivo e lo stesso cantante si è detto sorpreso di questo successo. "Tutto è andato ben oltre le aspettative. La gente si sta lasciando trascinare dal ritmo, dalla sensualità del brano. Le reazioni dei fan sono imprevedibili e Despacito rappresenta un'evoluzione della mia musica."Luis Fonsi ha detto di essere abituato a far innamorare le persone e grazie a Daddy Yankee sta realizzando il suo sogno, con canzoni melodiche e ritmiche. Luis Fonsi ha conosciuto anche Laura Pausini, sua amica e persona a cui vuole più bene nel mondo della musica.

LUIS FONSI, CURIOSITA' SU DI LUI (AMICI SERALE 2017)- Luis Fonsi si sta godendo questo momento di forte successo. Il cantante ha dichiarato come il brano rappresenti un omaggio alla sua terra, ai suoi ritmi e alla musica. E' apprezzatissimo in tutto il mondo e nel 2009 si è esibito alla consegna del premio Nobel per la pace a Barack Obama. Il suo cantante preferito è Stevie Wonder e ama la paella, sia con carne che con pesce. Nel 2000 si è esibito a Roma per la Giornata mondiale della gioventù nel 2000 per Papa Giovanni Paolo II.

