Luigi Mario Favoloso/ Nina Moric lo difende e annuncia querele per Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli

Luigi Mario Favoloso

LUIGI MARIO FAVOLOSO, NINA MORIC PRENDE LE SUE PARTI E ANNUNCIA QUERELE PER L'EX MARITO E SELVAGGIA LUCARELLI - Non c'è dichiarazione di Fabrizio Corona che non crei un vero e proprio caso e anche questa volta è stato così. Da giorni si parla di Luigi Mario Favoloso (con tanto di ospitata a Pomeriggio 5 per un chiarimento) e questa volta è Nina Moric a prendere la parola. Ma cosa è successo? Sembra proprio che Fabrizio Corona stia continuando a fare il suo show durante le udienze in Tribunale e nei giorni scorsi ha apertamente dichiarato che proprio Luigi Mario Favoloso, attuale fidanzato di Nina Moric, è il suo «sospettato» per l'episodio della bomba carta che esplose sotto la sua abitazione a Ferragosto. Fu proprio quella inchiesta che portò a scoprire i soldi nascosti nel controsoffitto. Lo stesso Luigi Mario Favoloso ha chiarito le cose in veste di ospite a Pomeriggio 5 rivelando di aver preso tutto "con il sorriso". Secondo l'attuale fidanzato di Nina Moric, Fabrizio Corona farà di tutto per far parlare di sè e del suo processo non a casa ha annunciato oltre 100 testimoni alla sbarra a suo favore.

LUIGI MARIO FAVOLOSO, NINA MORIC PRENDE LE SUE PARTI E ANNUNCIA QUERELE PER L'EX MARITO E SELVAGGIA LUCARELLI A prendere la parola questa volta, però, è proprio Nina Moric. La modella ed ex moglie di Fabrizio Corona sembra pronta a scendere in campo e prendere una posizione chiara tanto da affidare ai social la sua riposta e le sue dichiarazioni. Sulla propria pagina Facebook, Nina Moric ha voluto sottolineare che il suo fidanzato l'ha sempre sostenuta e adesso tocca a lei farlo, scrivendo: "Querelerò il signor Fabrizio Corona perché parlando in un’aula del Tribunale di Milano mi ha attribuito un reato particolarmente infamante che non ho commesso. Querelerò anche la signora Selvaggia Lucarelli perché, probabilmente alimentata da un risentimento legato a sue vicende personali, mi ha accusato in un commento su facebook di averla minacciata ed ha contribuito ad alimentare dubbi e sospetti su di me, inviando un sms all’avvocato Ivano Chiesa mentre era in udienza il 12 aprile scorso. Per il momento non c’è altro da dire".

© Riproduzione Riservata.