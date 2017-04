MALENA/ Simone Susinna nega il flirt (Verissimo, 15 aprile)

Malena

MALENA, L’ATTRICE HARD OSPITE SU CANALE 5: UN OTTIMO PERCORSO ALL’ISOLA (VERISSIMO, 15 APRILE) - Tra poche ore va in onda nel pomeriggio di Canale 5 una nuova e scoppiettante puntata del rotocalco televisivo Verissimo condotto come di consueto da Silvia Toffanin. Nel salotto televisivo faranno la loro comparsa diversi ospiti illustri tra cui l’attrice hard Malena reduce dall’esperienza nel reality l’Isola dei Famosi. Un’esperienza molto positiva per la pugliese che ha visto accrescere la propria notorietà nei confronti del grande pubblico riuscendo a raggiungere una finalissima sulla quale nessuno avrebbe scommesso alla vigilia. Nello specifico Malena ha ottenuto il quinto posto frutto di un percorso contraddistinto da grande spirito di sacrificio ed un modo di porsi che è piaciuto al pubblico del reality. Inoltre, ha molto fatto parlare di se per presunti flirt con altri concorrenti di questa edizione dell’Isola ed in particolare prima con il rapper Moreno Donadoni e quindi il modello siciliano Simone Susinna.

MALENA, L’ATTRICE HARD OSPITE SU CANALE 5: SIMONE SUSINNA NEGA IL FLIRT (VERISSIMO, 15 APRILE) - Nelle ultime settimane si è molto parlato di Malena per via del presunto flirt di cui sarebbe stata protagonista in questa edizione de l’Isola dei famosi con il modello siciliano Simone Susinna. A dire il vero è stata maggiormente l’attrice ad avvicinarsi a Susinna che dal proprio canto non ha mai dato l’impressione di voler ricambiare le sue attenzioni. Una vicenda che al termine del programma ha visto lo stesso Susinna chiarire ogni cosa nel corso di una piccola intervista riportata dal portale web Nanopress.it e nella quale ha sottolineato: “Tra me e Malena non è successo nulla al di fuori di un’amicizia forte. Ho sempre messo i puntini sulle i quando ho capito che stava nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia da parte sua. Nelle ultime puntate mi sono pure innervosito perché ha detto cose che mi spiazzavano. Ma al di là di questo non c’è mai stato nulla. Come hanno detto in studio, secondo me era un gioco che ha portato avanti Malena, non so per quale motivo. Inizialmente stavo bene con lei, come tutte le donne dell’Isola”.

