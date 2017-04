MANHATTAN NOCTURNE/ Su Tv8 il film con Adrien Brody (oggi, 15 aprile 2017)

Manhattan Nocturne, film prima serata

MANHATTAN NOCTURNE, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 15 APRILE 2017: IL CAST - Manhattan Nocturne, il film in onda su Tv8 oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola realizzata nel 2016 da Brian DeCubellis che si è occupato della sceneggiatura, della regia e della co produzione in collaborazione con Adrien Brody, l'attore protagonista del film, e Steven Klinsky. Tra i protagonisti della pellicola troviamo Adrien Brody, Yvonne Strahovski, Jennifer Beals e Linda Lavin. Il titolo originale del film è Manhattan Night-thriller. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MANHATTAN NOCTURNE, IL FILM IN ONDA SU TV8 OGGI, 15 APRILE 2017: LA TRAMA - Il protagonista del film è un giornalista, Porter Wren (interpretato da Adrien Brody) impiegato presso un noto quotidiano della città di New York. L'uomo è sposato con un'abilissima chirurga, Lisa Wren. Porter Wren è molto noto nel suo settore per via della risoluzione di un caso che riguardava lo smarrimento di una bambina e che destò particolare scalpore nell'ambito della comunità newyorkese e che i poliziotti non furono in grado di risolvere. Il giornalista, durante una festa organizzata dal ricco editore Hobbs, fa la conoscenza di Carole Crowley. L'affascinante donna ha recentemente perso suo marito, morto in un misterioso omicidio. Il defunto marito era un volto noto del jet set statunitense, ovvero il regista Simon Crowley. Il cadavere del regista è stato rinvenuto all'interno di una struttura sigillata che era in procinto di essere abbattuta. Essendo a conoscenza delle abilità investigative di Wren, Carole inviterà il giornalista all'interno della sua abitazione in modo tale da mostrargli tutta la documentazione ed i rapporti altamente confidenziali della polizia relativi alle indagini legate alla morte del marito. La polizia continua a brancolare nel buio e a non riuscire a risolvere il caso della morte del regista. L'obiettivo della donna è quello di portare Wren ad indagare, in via non ufficiale sull'omicidio. Inoltre, pur sapendo che l'uomo ha moglie e figli, cerca di sedurlo. Il rapporto tra Wren e Carole va via via complicandosi ed il giornalista si troverà presto coinvolto in situazioni oscure e controverse. Quello che Wren non sa è che Carole ed il regista Simon Crowley si sono conosciuti e sposati nel giro di meno di un'ora. La donna è stata quindi spinta a sposare l'uomo perché interessata ad una vita ricca di agio e ricchezza. Inoltre la donna inizia a prendere parte ed eventi ed a confrontarsi con l'eccentrica personalità del suo nuovo marito.

