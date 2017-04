MARTIN CASTROGIOVANNI e SARA DI VAIRA/ In attesa dello spareggio (Ballando con le stelle 2017, 15 aprile)

Ballando con le stelle 2017

MARTIN CASTROGIOVANNI E SARA DI VAIRA, LA COPPIA IN GARA SU RAI 1: IN ATTESA DELL’ESITO DELLO SPAREGGIO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 15 APRILE) - Nella prima serata di Rai 1 viene proposto l'ottavo appuntamento stagionale dello show Ballando con le stelle 2017, presentato da Milly Carlucci. Tra le coppie ancora rimaste in gare in questa battute conclusive, c’è quella composta dall’ex giocatore di rugby e per anni punto di riferimento della Nazionale Italiana Martin Castrogiovanni e la ballerina professionista Sara Di Vaira. Per loro questa è una puntata cruciale nella quale verrà deciso il loro futuro nello show. Infatti, in base a quanto successo nella precedente puntata, Castrogiovanni e la Di Vaira sono alle prese con un pericoloso spareggio a tre in cui si ritrovano a confronto con le coppie Martina Stella – Samuel Peron e Antonio Palmese – Samantha Togni. In attesa di conoscere l’esito ricordiamo quanto avvenuto nella sesta puntata.

MARTIN CASTROGIOVANNI E SARA DI VAIRA, LA COPPIA IN GARA SU RAI 1: PREMIATO DAL PUBBLICO TELEVISIVO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 15 APRILE) - Nella puntata di sabato 8 aprile, settimo appuntamento di questa edizione del talent, Martin Castrogiovanni e Sara Di Vaira sono stati grandi protagonisti. In particolare l’ex rugbista si è dovuto confrontare con il genere Reggeton sotto lo sguardo attento della ballerina professionista che ovviamente nel corso della settimana ha cercato di indirizzarlo nel migliore dei modi. Una prova che gioca molto sull’effetto simpatia ma che in questo caso non risulta essere sufficiente per convincere tutta la giuria tant’è che i voti sono oscillati da un 4 dato a bruciapelo da Guillermo Mariotto al 7 di Selvaggia Lucarelli che invece ha dimostrato di aver gradito lo spettacolo proposto. Nella seconda manche Martin Castrogiovanni ritrova il supporto della sua maestra e partner per una sfida che lo ha visto opposto all’attore Montedoro. Nel complesso viene valutata migliore la performance del volto noto della fiction Don Matteo. A fine serata, tuttavia Castrogiovanni grazie al voto di casa riesce a recuperare in classifica arrivando ad uno spareggio che sembrava ad un certo punto una vera e propria chimera.

