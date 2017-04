MARTINA STELLA e SAMUEL PERON/ Vittoriosi nel ripescaggio! (Ballando con le stelle 2017)

Martina Stella a Ballando con le stelle 2017

MARTINA STELLA e SAMUEL PERON, LA COPPIA IN GARA SU RAI 1: VITTORIOSI NEL RIPESCAGGIO (BALLANDO CON LE STELLE 2017) – Tra poche ore nella prima serata televisiva viene trasmessa l’ottava puntata dello show di Rai 1, Ballando con le stelle 2017, condotto da Milly Carlucci con la collaborazione di Paolo Belli e di Valerio Scanu che si occupa della interazione con il popolo del web ed in particolar modo dei social. Una delle coppie che sarà protagonista è quella composta dall’attrice toscana Martina Stella e dal maestro di ballo nonché ballerino professionista Samuel Peron. In realtà la coppia era stata eliminata nel corso della sesta puntata salvo quindi riuscire a rientrare in ballo, è proprio il caso di dire, nell’ultimo appuntamento ottenendo il ripescaggio ai danni delle coppie Christopher Leoni – Ekaterina Vaganova, Fausto Leali – Ornella Boccafoschi, Anna Galiena – Simone Di Pasquale e Anna La Rosa – Stefano Oradei. In attesa di scoprire cosa sapranno fare nella puntata odierna ricordiamo quanto successo in quella andata in onda lo scorso sabato 8 aprile.

MARTINA STELLA e SAMUEL PERON, LA COPPIA IN GARA SU RAI 1: ALLO SPAREGGIO A TRE (BALLANDO CON LE STELLE 2017) – Nella parte finale della puntata di Ballando con le stelle trasmessa sabato 8 aprile 2017, grande rientro per la coppia composta dall’attrice Martina Stella ed il maestro di danza Samuel Peron. I due sono stati protagonisti di una superlativa prova nella quale hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per poter rientrare nei giochi del talent che soltanto quindici giorni fa li aveva visti eliminati di serata. La Stella e Peron si sono esibiti per ultimi tra le coppie in cerca di ripescaggio presentando una esibizione di ottimo spessore che ha permesso loro di ottenere un consenso quasi unanime da parte della giuria. Nello specifico Martina Stella ha ottenuto il voto di Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Canino mentre il voto di Guillermo Mariotto è andato a Anna La Rosa. Questo ha permesso alla coppia di rientrare ritrovandosi però in un difficile spareggio con due coppie piuttosto agguerrite come quella composta da Antonio Palmese e Samanta Togni e quella costituita da Martin Castrogiovanni e Sara Di Vaira.

