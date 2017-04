MIKE BIRD/ Sarà lui il prossimo eliminato? (Amici Serale 2017)

Mike Bird

MIKE BIRD, IL CANTANTE DEI BIANCHI: MICHELE MERLO VERSO L’ELIMINAZIONE? (AMICI, 15 APRILE 2017) – Anche Mike Bird è sceso in campo in favore della 16esima edizione del serale di Amici 2017 di cui è uno dei protagonisti. Il giovane interprete di "Closer", non se la sta passando proprio bene però, ed infatti, proprio lui è risultato essere il vero "incompreso" del gruppo. Mike, si è scontrato fortemente con Morgan, suo vocal coach che gli ha assegnato dei brani che non gli sono affatto piaciuti e, nel corso della conferenza stampa con le dichiarazioni degli allievi, proprio Michele Merlo sembrava avere le idee molto chiare: "Siamo tristi per le sue dichiarazioni. Non è vero che siamo sempre controllati, nel programma c'è grande libertà". Morgan però, ha negato di essere in conflitto con i ragazzi ma, i video che raccontavano gli scontri con Mike Bird li ricordiamo tutti molto bene. Per molti, nonostante il talento, l'ingresso nel serale diretto da Morgan, ha solo creato confusione sul percorso di Mike che, proprio di recente, durante le richieste da parte delle case discografiche non ha ricevuto nessuna proposta. Ecco perché, in rete si pensa che Bird potrebbe essere il prossimo eliminato della nuova puntata di Amici che andrà in onda sabato 22 aprile. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

MIKE BIRD, IL CANTANTE DEI BIANCHI: LA REPLICA ALL’EX COACH MORGAN (AMICI, 15 APRILE 2017) – Tutto pronto per la quarta puntata serale del talent di successo di casa Mediaset, Amici 16, in onda nella prima serata di Canale 5 con la consueta conduzione da parte di Maria De Filippi. Una edizione piuttosto travagliata in ragione della clamorosa decisione riguardante il frontman dei Bluvertigo, Morgan, di lasciare il programma lasciando di fatto la squadra dei Bianchi senza una guida artistica a metà percorso. Una situazione che sorprende visto i dissidi emersi nelle passate settimane tra il cantante ed alcuni allievi tra cui il giovane Michele Merlo in arte Mike Bird. Nello specifico di comune accordo con Sebastian e Shady hanno rilasciato delle dichiarazioni all’ansa rimarcando: “Stimiamo Morgan come artista, ma abbiamo bisogno di un vero coach. Lui non c’era mai, non faceva lezioni singole con noi, si limitava a spiegarci il significato dei pezzi. E anche in puntata parlava più delle canzoni che di noi”.

MIKE BIRD, IL CANTANTE DEI BIANCHI: PROTAGONISTI DI QUATTRO SFIDE (AMICI, 15 APRILE 2017) – Lo scorso sabato 8 aprile il cantante della squadra dei Bianchi, Mike Bird, è stato il principale protagonista dell’appuntamento serale come del resto dimostrano le sue quattro esibizioni offerte. La sua puntata è iniziata nella prova – giudice voluta dall’attore Daniele Liotti in cui ha duettato con Thomas Bocchimpani sfidando il concorrente dei Blu, Cosimo Barra. Il pezzo cantato è stato Io che non vivo ed ha permesso loro di ottenere la vittoria. Per Mike c’è stata un’altra prova giudice questa volta voluta da Ermal Meta in cui ha cantato Ogni volta del grande rocker Vasco Rossi. Nella prova ha dovuto sfidare Riccardo tuttavia avendo la peggio. Mike è ritornato al centro dello studio per la sfida corale dei Bianchi contro Vittoria Markov, in cui ha cantato con Thomas e Shady il pezzo dei Queen, These are the days of our lives. Un bellissimo pezzo, ben interpretato ma che purtroppo non ha permesso di ottenere il punto ai Bianchi. Infine, Mike ha avuto la meglio nella sfida contro Riccardo duettando con il cantautore Francesco De Gregori sulle note di Questi posti davanti al mare.

