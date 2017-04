MILLY CARLUCCI/ Come condurrà questa nuova puntata? (Ballando con le stelle 2017)

Milly Carlucci a Ballando con le Stelle 2017

MILLY CARLUCCI, LA PRESENTATRICE DELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE, 15 APRILE 2017) - In questa puntata di Ballando con le Stelle di sabato 8 aprile la conduttrice Milly Carlucci ha gestito una serata scoppiettante e piena di sorprese: l'episodio inizia con l'accoglienza delle coppie in gara e della giuria, degli ospiti a bordo campo e tutta l'orchestra del programma, che suona sempre e rigorosamente dal vivo. Prima di iniziare la prima manche della competizione, Milly Carlucci presenta i ragazzi italiani che gareggiano nella rubrica Ballando con Te: la conduttrice è molto attaccata a questa parte del suo programma perché dà la possibilità a giovani appassionati di danza del nostro Stivale di avere visibilità e un'occasione di rivalsa dalle difficoltà quotidiane. Entrano in pista i concorrenti: Milly spiega le due prove, danza del ventre per le donne e reggae ton per gli uomini. Con tutti gli aspiranti ballerini la conduttrice si mostra motivante ed energetica, capendo ogni volta il loro sacrificio e il loro entusiasmo: è evidente la preparazione artistica e sportiva di Milly che spiega tutte le prove analizzando i muscoli del corpo che comportano, la fisicità e l'elasticità necessarie. Tra colpi di scena, esibizioni e passi di danza, la trasmissione continua e Milly deve affrontare un altro piccolo inconveniente: ancora una volta l'attrice Giuliana De Sio si sente offesa e si chiude dentro al camerino per buona parte della durata della puntata.

MILLY CARLUCCI, FERMA TUTTE LE POLEMICHE (BALLANDO CON LE STELLE, 15 APRILE 2017) - Il pubblico di Ballando con le Stelle è ormai affezionato alla sua conduttrice storica, sempre garbata, divertente e impeccabile. In questa puntata Milly Carlucci è stata davvero sensibile a gestire gli sbalzi di umore della De Sio senza provocare polemiche; anche durante lo scontro Lucarelli-Parietti, che ormai è diventato un rituale, la Carlucci riesce a stemperare una situazione di tensione. Ospitale e accogliente, ha presentato l'ospite, la ballerina per una notte Marla Maples, con garbo ed entusiasmo, padroneggiando un'ottima conoscenza della lingua inglese. I momenti più divertenti sono quelli regalati da Martin Castrogiovanni, il simpaticissimo rugbista italo - argentino che sorprende con i suoi siparietti sorprendenti; Milly ride sempre divertita riuscendo anche a sciogliere per un attimo il suo rinomato aplomb.

MILLY CARLUCCI, SUI SOCIAL (BALLANDO CON LE STELLE, 15 APRILE 2017) - Sul social di facebook e sulla pagina dedicata a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha voluto fortemente lanciare un appello di persona con un video in cui cerca di stemperare l'atteggiamento poco sportivo e permaloso di una Giuliana De Sio stanca delle continue pressioni: con questo gesto la conduttrice dichiara che tutto è stato un fuoco di paglia e che l'attrice sta continuando ad allenarsi per il ripescaggio della prossima serata. Milly Carlucci ci tiene ai suoi concorrenti, anche quando traballano psicologicamente, e difende il suo programma con le unghie e con i denti.

