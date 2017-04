MORGAN/ Per l’ex coach è scontro totale (Amici Serale 2017)

Morgan, Amici 2017

MORGAN, IL COACH DEI BIANCHI: ADDIO TRA POLEMICHE (AMICI, 15 APRILE 2017) – Tutto pronto per dare il via alla quarta puntata serale del talent Amici 16 in onda sulle frequenze di Canale 5 per la conduzione di Maria De Filippi. Una puntata molto attesa in quanto si tratta dell’ultima che vede il frontman dei Bluvertigo Morgan nei panni di coach della squadra dei Bianchi. Infatti, nelle concitate fasi del dopo puntata anche in ragione della presa di posizione di alcuni allievi della squadra dei Bianchi e segnatamente Mike Bird, Shady Fatin Cherkaoui e il ballerino Sebastian Melo Taveira, di fatto Morgan è stato rimosso dal proprio ruolo. Come evidenziato all’Ansa, i tre concorrenti hanno lamentato alla produzione una non idoneità del noto cantante nello svolgere il ruolo di coach: “Stimiamo Morgan come artista, ma abbiamo bisogno di un vero coach. Lui non c’era mai, non faceva lezioni singole con noi, si limitava a spiegarci il significato dei pezzi. E anche in puntata parlava più delle canzoni che di noi”.

MORGAN, IL COACH DEI BIANCHI: “NON MI LASCIANO PARLARE DI MUSICA” (AMICI, 15 APRILE 2017) – Dopo l’annuncio dell’addio di Morgan dal programma di Maria De Filippi, lo stesso artista ha voluto chiarire alcuni concetti lanciando una serie di frecciatine alla conduttrice ed alla produzione del programma. Come riportato nell’edizione online de Il Corriere della Sera, Morgan ha sottolineato: “La gente non è scema, il pubblico non è scemo e merita il rispetto. Io credo nella qualità dell’arte, loro nella tv spicciola e nel mercato. Io ho offerto impegno e passione, loro mi hano linciato. Mi tappano la bocca, ancora prima che inizi a parlare, non mi fanno esibire, non mi danno libertà di costruire percorsi musicali pensati ad hoc per i concorrenti, non ho libertà di scelte, interferiscono continuamente con il mio lavoro senza alcuna cognizione o competenza, in sostanza non mi lasciano parlare di musica né divulgarla attraverso il video però non esitano ad ingigantire le insicurezze dei giovani concorrenti che reagiscono naturalmente in maniera scomposta”.

© Riproduzione Riservata.