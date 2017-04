Mario Serpa, Uomini e donne

Mario Serpa Vs gli Haters, l'ex fidanzato di Claudio Sona sbotta sui social in difesa di... - Uomini e donne per Mario Serpa e Claudio Sona è finito ormai da un po' ma a quanto pare la psicosi che si è creata intorno a questa coppia continua. L'ex fidanzato del primo tronista gay del programma continua ad avere un grande seguito ma dopo il suo intervento a Verissimo le cose sono peggiorate. Secondo le accuse social di Mario Serpa sembra che ci sia qualcuno che continua a nascondersi dietro profili Fake per infangare lui e le sue fan. Passi quello che si dice su di lui ma, a quanto pare, il corteggiatore non manda giù il fatto che chi lo ama venga infangato in questo modo. Proprio per questo il corteggiatore ha pensato bene di accusare apertamente questa persona che si "nasconde dietro falsi profili e la tastiera" per fargli del male ma senza raggiungere il suo obiettivo.

Ancora una volta il suo discorso è finito nel vuoto visto che le provocazioni continuano (anche se non si capisce bene se arrivano sempre dalla stessa persona) e i pettegolezzi sulla sua vita e sul suo amore con Claudio Sona anche. Le cose si aggiusteranno o i fan piano piano dimenticheranno i due personaggi di Uomini e donne lasciandoli finalmente in pace di vivere la propria vita? Mario Serpa sembra pronto ad andare avanti e anche se Claudio Sona continua a lasciare una speranza, uno spiraglio, la loro storia sembra ormai destinata a fare parte degli annali o del best of di Uomini e donne.

