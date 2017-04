NCIS - LOS ANGELES 8/ Anticipazioni puntata 15 aprile 2017: Callen trova e affronta il padre!

NCIS - Los Angeles 8 in prima Tv assoluta su Rai 2

NCIS - LOS ANGELES 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, sabato 15 aprile 2017, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di NCIS - Los Angeles 8, in prima Tv assoluta. Sarà il 9°, dal titolo "Trasparenza". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: un ragazzo che si trova in un bar viene attaccato da un gruppo di criminali. L'NCIS scoprirà in seguito che la vittima, Yuri, temeva fortemente che qualcuno cercasse di sottrargli dei files secretati. Durante le indagini, Callen (Chris O'Donnell) e Sam (LL Cool J) si imbattono in Nadia (Shree Crooks), la figlia di Yuri, che ha cercato di risalire all'identità dell'aggressore del padre. Intanto, Kensi (Daniela Ruah) prosegue la terapia con lentezza, anche grazie all'aiuto di Sullivan (Kurt Yaeger), con cui sembra aver stretto un forte legame. Eric (Barrett Foa) scandagli a lungo il pc di Yuri, senza trovare nulla, ma Nadia consegna alla squadra una pendrive con il backup dei files del padre. All'interno c'è solo un video, che dimostra come la vittima abbia nascosto in immagini apparentemente innocue un messaggio criptato. Grazie ad un diversivo di Deeks (Eric Christian Olsen), la squadra scopre in seguito che uno studente potrebbe aver cercato di incastrare Yuri. Non appena la squadra si avvicina alla verità, un gruppo di uomini rapisce Nadia a breve distanza da Callen e Sam, che non riescono a fermarli. Nel frattempo, Nell (Renée Felice Smith) entra in contatto con Ganeev Patel (Jasmine Kaur), amica del sospettato, ma scopre che ha un alibi. Come previsto, i rapitori si mettono in seguito in contatto con la madre di Nadia, Pamela (Kandis Fay), e le chiedono di convincere la ragazzina a fare una scansione dell'iride. Nadia tuttavia ha un attacco d'asma ed è senza il suo inalatore. La comunicazione viene interrotta poco dopo e Eric non riesce a rintracciare la chiamata. Poco dopo Nadia invia una foto di nascosto, riuscendo a dare le coordinate gps di dove si trova. Grazie ad un breve inseguimento in moto, Deeks arresta Ganeev, che trova in possesso dell'hard drive di Yuri. Dopo diverse ore di interrogatorio, finalmente la donna cede e rivela tutto, affermando di aver fatto tutto per aiutare il fratello che si trova sotto minaccia. Rivela infine anche dove la squadra potrà trovarlo e grazie ad un'azione immediata di Callen e Sam, Minjun (Hank Chen) viene arrestato. Anche Nadia viene salvata e grazie all'esempio di Callen e Sam capisce che da grande potrebbe voler diventare un agente speciale. Nonostante questo, Sam decide comunque di iscrivere la figlia ad una scuola militare, come da programmi precedenti.

NCIS - LOS ANGELES 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 15 APRILE 2017, EPISODIO 9 "TRASPARENZA" - E' arrivato il momento più atteso da diverse stagioni: Callen avrà finalmente modo di confrontarsi con il padre. Scoprirà infatti che si trova in una clinica psichiatrica, da cui lo preleverà per un lungo interrogatorio. Alla fine di questo nono episodio di NCIS: Los Angeles 8, il protagonista più ombroso del team scoprirà inoltre che il padre non è il solo parente ancora in vita. Intanto, Kensi continua a migliorare grazie alla terapia fisica, anche se sempre più lentamente rispetto a quanto vorrebbe. A questo si aggiungono le preoccupazioni per Granger, dato che Deeks rivelerà alla squadra che il vice Direttore è assente dagli uffici dell'NCIS per diversi giorni. Il team dovrà inoltre indagare su uno strano evento collegato ad una donna, Mary, e ad alcune sigarette taroccate. Eric si unirà a Deeks per l'interrogatorio di alcuni testimoni, su volere di Granger, e scopriranno che Mary potrebbe essere stata avvelenata con il polonio. Nell scoprirà in seguito che Mary è in realtà Katerina, nata a Mosca e scomparsa negli anni '80, ovvero nello stesso momento in cui è comparsa a Los Angeles con un'altra identità. Tutto questo porterà Callen a richiedere aiuto all'unica persona che potrebbe dargli delle informazioni: Arkady.

