Nancy Coppola e Francesco Monte, l'ex naufraga e l'ex tronista mano nella mano ma... - Nancy Coppola e Francesco Monte sono stati beccati insieme. Sembra che sia questo il caso del giorno per i fan di Uomini e donne e L'Isola dei Famosi ma la verità è un'altra. L'ex naufraga e il tronista sono andati in giro per le vie di Napoli mano nella mano ma non perchè sono i protagonisti di una storia clandestina in cui i due hanno tradito, rispettivamente, il marito e la fidanzata Cecilia Rodriguez, ma solo perchè sono stati protagonisti di un video musicale. Nancy Coppola, oltre ad essere una naufraga dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, è una cantante neomelodica e in tempi non sospetti, per una sua canzone (Il mio uomo perfetto) scelse proprio l'ex tronista pugliese come oggetto dei desideri e protagonista maschile. I due sono stati immortalati in giro a fare shopping o per le vie del centro mano nella mano e questo è quanto.

I fan di Uomini e donne e dell'Isola dei Famosi possono strare tranquilli visto che non solo i due si sono limitati a recitare ma "l'evento" è ormai datato qualche anno fa quando Francesco Monte non era ancora protagonista di Forum e lei era sconosciuta al grande pubblico, e adesso? I due fanno parte dello stesso mondo e siamo sicuri che, anche artisticamente parlando, se son rose fioriranno. Li vedremo ancora insieme in uno studio televisivo o in un nuovo video? Non ci rimane che attendere per scoprirlo.

