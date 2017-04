OLIVIERO BIFULCO/ Il ballerino dei bianchi eliminato? (Amici serale 2017)

Amici serale 2017, squadra Bianca

OLIVIERO BIFULCO, IL BALLERINO DEI BIANCHI: LUI IL PROSSIMO ELIMINATO? (AMICI SERALE 2017) – Tra poche ore ritorna, nella prima serata di Canale 5, l’appuntamento con l’appassionante talent di casa Mediaset Amici condotto da Maria de Filippi. Si tratta della quarta puntata serale con la squadra dei Bianchi capitanata da Morgan, che si ritrova in leggero vantaggio in quanto nelle prime tre serate ha subito una sola eliminazione contro le due della squadra dei Blu guidata da Elisa. Tra i concorrenti della squadra dei Bianchi figura il ballerino originario di Pavia, Oliviero Bifulco. Bifulco nella scorsa puntata, suo malgrado, è rimasto sulla graticola fino alle ultimissime battute in quanto ha dovuto battagliare con l’allieva della squadra dei blu, Vittoria Markov, nello spareggio finale per evitare l’eliminazione. Tuttavia un addio dal talent della De Filippi che sembra essere stato rimandato soltanto di 7 giorni. Infatti, in queste ore ci sono anticipazioni sul web che raccontano di un Bifulco eliminato nella quarta puntata ed ossia quella che sarà proposta questa sera al pubblico. Sarà effettivamente così?

OLIVIERO BIFULCO, IL BALLERINO DEI BIANCHI: BATTE VITTORIA MARKOV ALLO SPAREGGIO (AMICI SERALE 2017) – Nella terza puntata del talent di Canale 5 Amici, mandata in onda lo scorso sabato 8 aprile, il ballerino pavese della squadra dei bianchi Oliviero Bifulco, suo malgrado è stato protagonista fino agli ultimi istanti dell’appuntamento. Una puntata che per lui è nata decisamente sotto auspici funesti visto che Morgan ha deciso di non schierarlo tenendolo in panchina. La gara ha visto i Bianchi ed i Blu riuscire a vincere una manche per parte il che ha avuto come conseguenza quella di avere uno spareggio per evitare l’eliminazione, un componente dei blu ed uno dei bianchi. Tra i bianchi è toccato proprio ad Oliviero Bifulco il quale ha dovuto vedersela con la bravissima ballerina dei blu, Vittoria Markov. Nello spareggio, Bifulco si è prima esibito in una coreografia intitolata Redemption basata sulle note della canzone di Zack Hemsey e quindi ha presentato una seconda coreografia molto suggestiva, per la precisione un assolo a cui è stato dato il nome di Maria and the violin’s string. Alla fine il ballerino è riuscito ad avere la meglio salvandosi.

