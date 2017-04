ONEY TAPIA e VEERA KINNUNEN/ Sempre più favorito (Ballando con le stelle 2017, 15 aprile)

Oney Tapia con Veera Kinnunen

ONEY TAPIA e VEERA KINNUNEN, LA COPPIA IN GARA SU RAI 1: SEMPRE PIÙ A PROPRIO AGIO (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 15 APRILE) - L’atleta paraolimpico cubano ma naturalizzato italiano Oney Tapia è sempre più l’indiscusso protagonista di questa edizione del talent del sabato sera di Rai 1, Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci con il supporto di Paolo Belli e di Valerio Scanu a cui è stato affidato il compito di rendere la trasmissione il più social possibile. Tapia è in gara con la ballerina svedese ma di origini finlandesi Veera Kinnunen. Per la coppia un percorso netto che li ha portati ad essere costantemente tra i migliori praticamente in tutte le varie puntate. La dimostrazione della loro capacità di essere al top, è dimostrata dal fatto che la coppia Tapia - Kinnunen è tra le quattro che sono già riuscite ad avere accesso alla semifinale. In attesa di vedere se i due sapranno andare fino in fondo alla competizione, ricordiamo cosa hanno fatto nella scorsa puntata.

ONEY TAPIA e VEERA KINNUNEN, LA COPPIA IN GARA SU RAI 1: NETTAMENTE PRIMO NELLE DUE MANCHE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 15 APRILE) - Nella puntata andata in onda nella prima serata di sabato 8 aprile 2017, la coppia composta dal sempre più sorprendente Oney Tapia e dalla ballerina professionista nonché volto noto del programma Veera Kinnunen, è apparsa in palla sin dalle prime battute. Nella prima manche incentrata su un’esibizione singola al ritmo di Reggeton, Tapia ha ancora una volta confermato di essere particolarmente predisposto per il ballo tant’è che la sua perfomance viene definita superlativa e premiata con voti decisamente molto alti. Nella seconda manche si è tornati ad esibirsi in coppia con una formula basata sulle sfide con due coppie alla volta. Tapia e Kinnunen se la sono vista con il duo Francesco Basile – Anastasia Kuzmina. Uno scontro di grande spessore nel quale una volta di più è emersa la superiorità tecnica da parte dell’italo – cubano che ormai appare quale principale favorito alla vittoria finale. Il giudizio complessivo da parte della giuria per le prime due manche ha visto Tapia al primo posto con 94 punti con relativo approdo in semifinale.

