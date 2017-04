Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 aprile a LatteMiele: Toro, Ariete, Leone e tutti gli altri

Paolo Fox, Oroscopo del giorno - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 15 APRILE 2017, A LATTEMIELE: CHI SCENDE E CHI SALE - Andiamo a vedere chi scende e chi sale tra i segni zodiacali nell'oroscopo fatto da Paolo Fox a LatteMiele. Sicuramente è un momento di crescita per il Sagittario che è davvero molto forte e può tornare a sorridere grazie alla voglia di guardare tutte le cose da un punto di vista positivo. Sono avvantaggiati i single che potrebbero finalmente trovare l'amore della vita dopo una ricerca durata anche per anni. Scende il Capricorno che si lascia alle spalle un periodo particolarmente importante della vita e ha bisogno di tempo per riprendersi e cercare di fare tornare le cose al loro posto. Momento negativo anche per i Gemelli, che scendono a causa di una Luna avversa che porta problemi soprattutto nel campo del lavoro. Sale invece il Toro che tira fuori tutta la sua forza di volontà. C'è la voglia di affrontare tutto e tutti, senza paura, e in più presto potrebbe arrivare una notizia davvero molto interessante.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 15 APRILE 2017, A LATTEMIELE: NÉ CARNE NÉ PESCE - Alcuni segni zodiacali si possono considerare né carne né pesce nell'oroscopo di Paolo Fox sulle frequenze di LatteMiele. Lo Scorpione sta cercando di ritrovare una serenità che sembra aver perso da tempo. I giorni di festa saranno importanti per ricaricare le batterie, soprattutto perché la presenza delle persone care porterà qualche sorriso in più rispetto all'ultimo periodo. Marte è in opposizione e questo porterà anche a dei problemi fisici non da sottovalutare, c'è bisogno quindi di assoluto riposo. Il Cancro è tra i segni più agitati, deve quindi gestire le forze e prendere questi giorni di festa per tornare in forma. Attenzione però a calare il ritmo, perché poi riprenderlo non sarà facile soprattutto nel lavoro. L'Ariete ha grande voglia di divertirsi, ma allo stesso tempo deve prendere delle decisioni importanti soprattutto nell'ambito del lavoro. La volontà è di rimandare tutto a dopo Pasqua, ma per alcuni non sarà possibile aspettare nemmeno un'ora in più.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 15 APRILE 2017, A LATTEMIELE: SITUAZIONE GENERALE - Come ogni giorno anche per oggi, sabato 15 aprile 2017, Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. Il Toro si rimette in gioco con grande forza di volontà. Ci potrebbe essere presto una buona proposta che potrebbe portare a grandi soddisfazioni, magari anche professionali. Il Leone è davvero forte in questo momento e si sente pronto a imporsi. Una storia d'amore nata negli ultimi due mesi può diventare molto importante. È quindi il caso di iniziare a fare sul serio perché potrebbe essere arrivata davvero la persona giusta. I Pesci sono pronti ad attimi di tenerezza. Possono arrivare risposte interessanti in campo sentimentale, ma anche da qualche azione legale che va avanti da ormai troppo tempo. Le grandi responsabilità sono un peso, ma comunque porteranno soddisfazioni altrettanto importanti. Attenzione però a strapazzarsi troppo, c'è bisogno anche di riposare.

© Riproduzione Riservata.