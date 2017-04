POIROT ALLA DERIVA/ Su Rete 4 il film con Jenny Agutter (oggi, 15 aprile 2017)

Poirot alla deriva, film

POIROT ALLA DERIVA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 15 APRILE 2017: IL CAST - Poirot alla deriva, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 16.35. Una pellicola che nasce dall'omonimo romanzo di Agatha Christie con un personaggio ormai noto nel mondo dei gialli d'autore. L’episodio Alla deriva (titolo originale Taken at the Flood) fa parte della decima stagione dedicata all’investigatore belga andata in onda per la prima volta in Inghilterra nel 2006 e un anno dopo in Italia. L'investigatore Poirot viene interpretato da David Suchet (che ha interpretato il personaggio in diversi film dedicati a Poirot) per la regia di Andy Wilson. Il cast comprende diversi attori tra cui Jenny Agutter, Eva Birthistle, Patrick Baladi, Eliot Cowan, Amanda Douge, Penny Downie e Celia Imrie. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

POIROT ALLA DERIVA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 15 APRILE 2017: LA TRAMA - La storia nasce su uno sfondo tipico di questa serie che ritrae i costumi e la storia del 1900. In questo episodio Poirot dovrà indagare sulla vita di Rosaleen Cloade (Eva Birthistle), un’attrice rimasta vedova dopo aver perso il marito durante un bombardamento a Londra. Il capostipite della famiglia Gordon Cloade muore dopo un’esplosione avvenuta per una perdita di gas nella casa, ed iniziano così i contrasti per l’eredità. Rosaleen riceve i soldi dell’eredità ma non vuole spartirli con i famigliari del defunto. Da qui nascono le incomprensioni con la famiglia e in poco tempo due delitti vengono compiuti, mettendo a rischio la vita della giovane Rosaleen. Per risolvere il mistero che si nasconde nella famiglia Cloade, viene chiamato Poirot per investigare sul fatto. Il compito dell'investigatore privato sarà quello di analizzare ogni singolo membro della famiglia grazie all'intuito e all'intelligenza che ormai fa parte del personaggio di Poirot. Anche gli indizi vengono analizzati attentamente tra le varie informazioni che riesce a raccogliere l’investigatore. Secondo delle notizie del paese Rosaleen aveva un uomo prima di Gordon, un esploratore creduto morto ma che se ritenuto vivo potrebbe annullare il matrimonio con il defunto Cloade. Ovviamente, se spunta fuori l’ex marito, la giovane donna rischia di non prendere più l’eredità della famiglia patriarcale.

