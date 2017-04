RAZ DEGAN/ Ritorno di fiamma con la Barale? (Verissimo, 15 aprile)

Raz Degan

RAZ DEGAN, L’ATTORE OSPITE SU CANALE 5: RITORNO DI FIAMMA CON LA BARALE? (VERISSIMO, 15 APRILE) - Nella puntata odierna del rotocalco televisivo di Canale 5, Verissimo, condotto come consuetudine da Silvia Toffanin è ospite l’attore israeliano Raz Degan reduce dalla vittoria nell’ultima edizione del reality l’Isola dei Famosi. Una vittoria nel segno della polemica giacché l’ex compagno di Paola Barale una volta terminata la diretta ha gelato fotografi e redazione dicendo di no alle rituali foto e quant’altro. L’attore si è rinchiuso nel proprio camerino ricordando come il suo contratto fosse terminato per cui, come riportato dall’edizione online del quotidiano Il Corriere della Sera, “Io non faccio proprio niente, il mio contratto finisce qui”. Neanche la stessa Paola Barale è riuscita nell’intento di farlo ritornare sulla propria decisione. Tuttavia sembra che il rapporto con la Barale sia ritornato molto buono tant’è che molti parlano di un ritorno di fiamma tra i due, del resto la conduttrice ha dato pieno supporto all’ex compagno durante tutta questa straordinaria avventura mediatica.

RAZ DEGAN, L’ATTORE OSPITE SU CANALE 5: LUI IL PREFERITO DELLA MARCUZZI (VERISSIMO, 15 APRILE) - La vittoria di Raz Degan nella dodicesima edizione del reality l’Isola dei Famosi è stata salutata con soddisfazione dal mondo dei social che fin dalle primissime battute aveva eletto l’attore israeliano quale proprio idolo per i suoi modi di fare e di affrontare le questioni ed i battibecchi nati nei caldi mari dell’Honduras. Felicità e soddisfazione per questo risultato è anche arrivato da altri vip tra cui la stessa conduttrice Alessia Marcuzzi che in un’intervista riportata da Donnamoderna.com, non ha nascosto la propria preferenze nei confronti dell’artista israeliano. La conduttrice ha ammesso: “All’inizio tifavo molto per Eva, pensavo che con il suo essere così esplosiva avrebbe potuto vincere. Dalla terza puntata in poi mi sono resa conto che i sorrisi di Raz non avevano eguali. In fondo è stato il naufrago che ha fatto il percorso più coerente all’interno dell’Isola. Alla gente è piaciuto, non ho mai visto un concorrente con un consenso così. Lui è un burbero, ma quando ha visto Paola Barale si è sciolto e l’ha guardata con quegli occhi”.

© Riproduzione Riservata.