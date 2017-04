RICCARDO MARCUZZO/ L'ex "ragazzo" di Aurora Ramazzotti ambito da 4 case discografiche! (Amici Serale 2017)

Amici serale 2017, squadra Blu

RICCARDO MARCUZZO, IL CANTANTE DEI BLU: SU DI LUI QUATTRO CASE DISCOGRAFICHE (AMICI SERALE 2017) – Nella prima serata di Canale 5 viene mandato in onda il consueto appuntamento settimanale con il talent Amici Serale 2017 condotto come consuetudine da Maria De Filippi. Si tratta della quarta puntata della fase serale con una situazione che in questo momento vede in vantaggio la squadra dei Bianchi guidata da Morgan che ha subito ad oggi una sola eliminazione mentre i Blu di Elisa ne hanno dovuto sopportare due. Una situazione tuttavia ancora recuperabile anche perché tra i Blu ci sono grandi talenti come nel caso del giovane cantante milanese Riccardo Marcuzzo, deputato da molto come un futuro artista di primissimo livello. Infatti, nonostante spesso e volentieri sia oggetto di critiche da parte degli utenti sui social e di qualche collega come nel caso di Mike Bird, il giovane Marcuzzo è riuscito ad ottenere la maggior attenzione di tutti nei confronti delle case discografiche. Nello specifico il cantante dei Blu ha ricevuto ben quattro proposte di contratto da parte di altrettante major come la Sugar, la Sony, la Warner e la Universal. Nessuno come lui tra gli allievi di Amici ha suscitato tanto interesse il che è la conferma delle sue potenzialità.

RICCARDO MARCUZZO, IL CANTANTE DEI BLU: QUALCHE SCONFITTA DI TROPPO (AMICI SERALE 2017) – Nella terza puntata serale del talent più famoso e seguito d’Italia trasmessa su Canale 5 lo scorso sabato 8 aprile, il giovane cantante di origini milanese nonché concorrente di Blu, Riccardo Marcuzzo, è stato decisamente tra i principali protagonisti. Infatti, ha regalato al pubblico ben tre esibizioni il che è segnale inequivocabile della grande fiducia di cui gode da parte della propria coach Elisa. Ha sfidato Mike Bird nella prova giudice voluta da Ermal Meta avendo la meglio grazie ad una affascinante interpretazione sulle note di Ogni volta, pezzo simbolo del rocker emiliano Vasco Rossi. Inoltre, ha dovuto nuovamente guadagnare il centro dello studio per sfidare lo stesso Mike Bird nel duetto con il celebre Francesco De Gregori sulle noti del brano Questi posti davanti al mare. In questa occasione ha però avuto la peggio. Infine, è stato sconfitto anche nella terza prova di serata in cui si è ritrovato opposto al 16enne Thomas, con il brano Giudizi universali di Samuele Bersani.

