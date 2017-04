ROBERTA BRUZZONE/ L’attacco sessista contro di lei potrebbe arrivare in tribunale? (Ballando con le stelle)

Roberta Bruzzone a Ballando con le Stelle

ROBERTA BRUZZONE, IL GIUDICE SPECIALE NELLO SHOW DI RAI 1: L’ATTACCO SESSISTA SUI SOCIAL DESTINATO AD ARRIVARE IN TRIBUNALE? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 15 APRILE) – Ritorna l’appuntamento con lo show del sabato sera di Rai 1 Ballando con le stelle 2017 condotto da Milly Carlucci con la collaborazione di Paolo Belli e di Valerio Scanu con quest’ultimo che si sta occupando dell’interazione con i tantissimi fan che seguono il programma sui social. Tra le note liete di questa edizione c’è anche quella rappresentata dalla nota criminologa Roberta Bruzzone che nella trasmissione sta vestendo i panni della giudice speciale dimostrando competenza ed una certa oggettività nei giudizi. Recentemente la Bruzzone è stata oggetto sul web di insulti sessisti da parte di un medico veronese con cui è nata una vera e proprio querelle che potrebbe anche approdare nelle aule dei tribunali. Infatti, il dottore, come riportato dal portale web Larena.it, ha cercato di chiarire la questione in privato con la Bruzzone lamentando una gogna mediatica che non ritiene essere lecita “anche un assassino non subisce tale gogna”.

Insomma, una vicenda delicata nella quale la criminologa non ha palesato alcuna intenzione di ritornare sui propri passi: “Certo.. di avercene di medici di questo (dis)livello.. ecco l’ultima perla del dottore.. a me personalmente sconosciuto fino ad oggi.. del resto non mi pare abbia nulla per cui valga la pena fare la sua conoscenza.. per quanto riguarda il ‘servizio’ che gradirebbe ricevere dalla sottoscritta.. gli suggerisco di rivolgersi alle donne che sicuramente è solito frequentare.. con ogni probabilità a pagamento, certamente più esperte di me sul punto”.

