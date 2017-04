ROBERTO SAVIANO/ Ad Amici Serale per parlare di bullismo: la De Filippi prova a puntare sull'approfondimento?

Roberto Saviano ad Amici Serale 2018

ROBERTO SAVIANO, AD AMICI SERALE 2017 PER PARLARE DI BULLISMO: MARIA DE FILIPPI PROVA A PUNTARE SULL’APPROFONDIMENTO? - La scorsa puntata del serale di Amici di Maria De Filippi aveva visto Morgan scagliarsi contro il pubblico del talent show con l’accusa di non sopportare l’approfondimento in quanto “bimbimink**a”. Una settimana dopo nello stesso programma arriva Roberto Saviano per parlare di una piaga che i giovani d’oggi conoscono bene: il cyberbullismo. Nella stessa puntata in cui il direttore artistico della squadra Bianca lascerà lo studio durante la polemica finale che aprirà il suo addio alla trasmissione, lo scrittore di Gomorra propone al pubblico uno spunto di riflessione: si tratta forse del tentativo di Maria De Filippi di dare uno spessore culturale che secondo Morgan non era all’altezza del pubblico del talent show. Ma mentre la conduttrice cerca di orientare la puntata verso la riflessione su un tema così importante, si teme che la polemica generata dai comportamenti di Morgan “oscuri” i concetti Saviano.

ROBERTO SAVIANO, AD AMICI SERALE 2017 PER PARLARE DI BULLISMO: IL SUO RITORNO NELLA TRASMISSIONE DI AMICI - Roberto Saviano sarà ospite della puntata del serale di Amici 16 che vedremo in onda sabato sera ma per lo scrittore di Gomorra non è la prima volta nel talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. L’anno scorso lo scrittore era andato ad Amici per avvicinare le nuove generazioni alla letteratura, senza portare mai la discussione sul tema della politica: in quell’occasione bel 4,7 milioni di spettatori avevano seguito il programma della De Filippi. L’autore di Gomorra era tornato alla corte di Maria per mettere in scena un flashmob ispirato a Le notti bianche di Dostoevskij, romanzo distribuito in quell’occasione a pubblico, cast, concorrenti e giudici. Già allora l’idea di invitare Saviano aveva fatto storcere il naso ad alcuni ma alla fine la scelta della conduttrice si era rivelata vincente, almeno in termini di ascolti. Ora che è reduce dalla sua prima sconfitta contro Rai Uno e il programma di Milly Carlucci, Maria De Filippi riuscirà a risollevare gli ascolti grazie a Saviano? Nell’intervista a Repubblica, Saviano ha spiegato così il suo ritorno ad Amici: “Per misurarmi con un pubblico molto giovane che non è facile intercettare in tv e che intercetto sul web. E poi perché da Maria De Filippi sono libero: dalla storia della ballerina della Sierra Leone all'invito a leggere Le notti bianche di Dostoevskij, diventato best seller, mi piace sfidare il luogo comune che quel pubblico lì non lo puoi interessare. Farò anche altre puntate”.

ROBERTO SAVIANO, AD AMICI PER PARLARE DI BULLISMO: IL TEMA SCOTTANTE VISTO DALLO SCRITTORE - Stando alle anticipazioni sulla puntata di Amici registrata nei giorni scorsi che vedremo in onda sabato, Roberto Saviano parlerà di bullismo al pubblico di Amici di Maria De Filippi dicendo più o meno le stesse cose che ha spiegato nell’intervista pubblicata su Repubblica. Saviano è partito dalla sua esperienza sui socia: “Sono online tutti i giorni avendo una comunità e mi accorgo che il livello di scontro sui social è spaventoso. È una violenza che non si userebbe mai di persona perché nasce da un presupposto. Siccome si può cancellare tutto, anche la tua morale diventa on line, non va mai off line, non senti di essere responsabile. Pensi: 'Se ho esagerato lo cancello', ma non si cancellano l'offesa ricevuta e il dolore inflitto. C'è un pensiero della tradizione ebraica che dice: 'Quando la parola non l'hai pronunciata sei tu a comandarla, ma una volta che l'hai pronunciata è lei che comanda te'". Lo scrittore vede così il problema degli haters: “I social si nutrono degli haters, sono quelli che fanno più traffico. Io stesso quando non ho la loro reazione, penso: allora questo post non funziona. Gli haters sono come la merda, concimano. Quando c'è un hater lo uso come concime, devi sfruttare la sua violenza a tua favore".

