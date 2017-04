ROSAMUNDE PILCHER: I GIORNI DELLA TEMPESTA/ Su La5 il film con Sophie Von Kessel (oggi, 15 aprile 2017)

Rosamunde Pilcher: I giorni della tempesta, film prima serata

ROSAMUNDE PILCHER - I GIORNO DELLA TEMPESTA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 15 APRILE 2017: IL CAST - Rosamunde Pilcher: I giorni della tempesta, il film in onda su La5 oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola drammatica diretta dal regista Hartur Fornbacher già noto al grande pubblico per film del calibro di Dietro le sette tracce e Shots. Tra gli attori protagonisti della pellicola troviamo invece Sophie Von Kessel famosa per aver partecipato a film come Danza con il diavolo e L'anello del drago. Altri interpreti sono Rolf Hoppe, Horst Gunter e Michel Lesch. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ROSAMUNDE PILCHER - I GIORNO DELLA TEMPESTA, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 15 APRILE 2017: LA TRAMA - Rebecca Bayliss (interpretata da Sophie Von Kessel) è una giovane e graziosa fanciulla che vive nella meravigliosa isola di Ibiza. Purtroppo la ragazza sta attraversando un momento molto complesso della sua esistenza, in quanto sua madre è gravemente malata di leucemia. Il responso dei medici circa le condizioni della madre sono tragicamente meste e le speranze di sopravvivere alla malattia sono praticamente nulle. Per questo, Rebecca, cerca di trascorrere molto tempo con lei per alleviarle il dolore della morte ormai così vicina. Prima di morire la donna chiede a Rebecca di farle una promessa, dopo la sua morte dovrà recarsi in Cornovaglia nella loro cittadina d'origine per far visita a suo nonno ed al resto della famiglia. Rebecca promette alla madre che farà ciò che lei ha chiesto pur non essendo particolarmente felice di ritornare in Cornovaglia dopo oltre venti anni di assenza. Dopo la morte della donna, Rebecca asseconda la promessa fatta alla madre in punto di morte e si reca in Cornovaglia. Qui, la sua famiglia ed in particolare suo nonno Grenville, l'accolgono con grande affetto. Rebecca non aveva mai conosciuto suo nonno, un noto ed abilissimo pittore. L'uomo la invita a restare nella meravigliosa residenza di famiglia per trascorrere li alcuni giorni. Intende, inoltre, dar vita ad uno straordinario ritratto che ritragga la sua amata nipote. L'unico della famiglia a non essere entusiasta della presenza di Rebecca è suo cugino Elliot. Il ragazzo è infatti interessato all'eredità di nonno Grenville e vede in Rebecca una terribile minaccia che intacca i suoi piani. Pur di non rinunciare all'enorme patrimonio di famiglia Elliot escogita una strategia in combutta con sua madre, ovvero quello di sedurre e sposare Rebecca. A complicare i piani di Elliot sarà Jess, un vecchio amico di Rebecca e di nonno Grenville che catturerà il cuore della fanciulla.

