SAMANTHA DE GRENET/ Il ringraziamento alla Marcuzzi (Verissimo, 15 aprile)

Samantha De Grenet

SAMANTHA DE GRENET, LA SHOWGIRL OSPITE SU CANALE 5: NEL PODIO VIRTUALE DELLA MARCUZZI (VERISSIMO, 15 APRILE) - Tra pochissimo sulle frequenze di Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con il rotocalco televisivo Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Una puntata nella quale verrà dato grande spazio alla dodicesima edizione del reality l’Isola dei Famosi che ha visto la vittoria dell’attore israeliano Raz Degan. Tra i concorrenti che vi hanno preso parte è in arrivo nello studio della Toffanin, la showgirl Samantha De Grenet che deludendo un po’ le previsioni della vigilia, non è riuscita ad arrivare fino in fondo nell’avventura mediatica. Tuttavia la De Grenet durante le settimane trascorse in Honduras ha dimostrato grande temperamento, affrontando tutte le vicende in maniera decisa senza fare calcoli strategici. Il suo contributo a questa edizione le è stato riconosciuto anche dalla conduttrice Alessia Marcuzzi che ha sottolineato in una recente intervista come nel suo podio virtuale alle spalle di Degan ci sarebbero dovuto essere proprio Samantha De Grenet e Eva Grimaldi, in quanto le uniche in grado di contrastare il forte carattere dell’israeliano.

SAMANTHA DE GRENET, LA SHOWGIRL OSPITE SU CANALE 5: IL RINGRAZIAMENTO ALLA MARCUZZI (VERISSIMO, 15 APRILE) - Samantha De Grenet dopo la chiusura della dodicesima edizione del reality l’Isola dei Famosi che non l’ha vista centrare la finale nonostante fosse tra i favoriti della vigilia, ha voluto ringraziare con un lungo messaggio pubblicato sui social la conduttrice Alessia Marcuzzi. Il post è stato pubblicato su Instagram ed è incentrato nel riconoscere la centralità del ruolo ricoperto dalla conduttrice: “e poi desidero ringraziare di cuore Alessia Marcuzzi, la vera ed indiscussa regina dell’isola dei famosi 12..”. La De Grenet ha quindi continuato ricordando come nonostante fossero amiche di vecchia data, si sia dimostrata imparziale nel trattamento, utilizzando lo stesso metro messo in atto per altri concorrenti. Infine ha chiosato evidenziato il modo in cui è stata accolta al suo rientro in Italia: “Al mio rientro in Italia però sono stata accolta in studio da un affetto ed un sorriso luminoso e sincero meravigliosi. Grazie Ale e grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questo programma in Italia e in Honduras”.

