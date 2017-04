SEBASTIAN MELO TAVEIRA/ Video, una tecnica per vincere la pressione (Amici serale 2017)

Amici serale 2017, squadra Bianca

SEBASTIAN MELO TAVEIRA, IL BALLERINO DEI BIANCHI: UNA VALIDA TECNICA PER COMBATTERE LA PRESSIONE, IL VIDEO (AMICI SERALE 2017) – La ‘signora di Canale 5’, Maria De Filippi, questa sera presenta una nuova e scoppiettante puntata del noto e seguito talent Amici Serale 2017. Si tratta della quarta puntata della fase serale che peraltro è già molto importante per la squadra di Blu guidata da Elisa in quanto in svantaggio con due eliminazioni subite contro l’unica incassata dai Bianchi del poliedrico Morgan. Tuttavia per i Blu non sarà facile risalire la china visto che tra i Bianchi ci sono ottimi elementi come nel caso del ballerino nato in provincia di Pavia, Sebastian Melo Taveira. La pressione durante la settimana è stata senza dubbio tanta, ma allo stesso tempo non sono mancati i momenti di relax. Infatti, il ballerino dei bianchi di comune accordo con il cantante Mike Bird nel corso di una serata un po’ noiosa ha deciso di prendere a ‘cuscinate’ la malcapitata cantante Shady che poco prima aveva importunato i due talenti mentre erano intenti a vedere la televisione. Clicca qui per vedere il video.

SEBASTIAN MELO TAVEIRA, IL BALLERINO DEI BIANCHI: ANCORA UNA BUONA PRESTAZIONE (AMICI SERALE 2017) – Nella terza puntata serale del noto talent Amici, mandata in onda lo scorso sabato 8 aprile, il ballerino Sebastian Melo Taveira ha avuto modo di esibirsi in più occasioni offrendo così alla propria squadra un contributo dimostratosi poi decisivo. Nella prima manche il ballerino dei Bianchi si è esibito nell’ambito della sfida contro Federica, accompagnato dagli Ofenbach. Un duetto molto suggestivo che gli ha permesso di ottenere la vittoria sulle note di Be Mine. Dunque è stato ancora protagonista nella cosiddetta prova secretata dove invece ha dovuto fronteggiare il ballerino Andreas Muller. Una sfida molto sentita tra i concorrenti designati come possibili vincitori nella categoria del ballo, nella quale Sebastian ha presentato una coreografia piuttosto graffiante intitolata Jack lo squartatore sulle note della canzone The 2nd law: isolated system. Infine, si è ritrovato per la seconda volta contro la bravissima Federica. In questa occasione ha avuto la peggio ma la sua coreografia intitolata Pareti girevoli sulle note del brano Dimmelo dei Modà, è piaciuta tantissimo sia al pubblico che ai vari giurati.

© Riproduzione Riservata.