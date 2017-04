SELVAGGIA LUCARELLI/ Fermerà le sue battute sarcastiche? (Ballando con le stelle 2017)

Selvaggia Lucarelli giudice di Ballando con le Stelle

SELVAGGIA LUCARELLI, NELLA GIURIA DELLO SHOW DI RAI 1 (BALLANDO CON LE STELLE, 15 APRILE 2017) - Selvaggia Lucarelli è tra i personaggi più accesi di tutta la giuria di Ballando con le Stelle: anche in questa puntata di sabato 8 aprile l'attrice teatrale e giornalista ha tirato fuori dal suo cilindro battute irriverenti, spiritose e al vetriolo. Tra tutti i concorrenti che partecipano al programma, la Lucarelli apprezza il judoka Basile, il rugbista Castrogiovanni, mentre è molto spiritosa con la modella Xenia e con l'attore Simone Montedoro; mentre valuta positivamente i progressi di Antonio Palmieri e la propria riconciliazione con l'emotività, Selvaggia Lucarelli è molto critica con Alba Parietti e Giuliana De Sio. Nei confronti della coppia Oney Tapia e Veera Kinnunen l'opinionista non può che rimanere sorpresa positivamente dall'abilità dell'atleta cubano non vedente, spesso emozionandosi e lasciandosi toccare l'anima. Uno dei momenti più attesi e spesso un pizzico spiacevoli di Ballando con le Stelle sono le liti tra Selvaggia Lucarelli e la concorrente Alba Parietti che in questa puntata arrivano ad un contrasto netto e fermo: -"Esisti solo dove c'è polemica"- la intima Alba, mentre la Lucarelli replica -"In virtù delle mie polemiche io sto qui e tu balli", sottolineando il suo ruolo superiore di giudice. Attimi con la tensione ... alle stelle, com'è nella dicitura dello stesso programma!

SELVAGGIA LUCARELLI, ELOGIA ONEY TAPIA(BALLANDO CON LE STELLE, 15 APRILE 2017) - È difficile dare una caratteristica unica all'opinionista Selvaggia Lucarelli, sempre sopra le righe e conosciuta per le sue battute argute e sarcastiche, sagaci: in questa puntata in particolare la giornalista ha dimostrato di avere la battuta pronta nei confronti di Alba Parietti, replicando rapidamente e brillantemente, creando una sorta di gelo nella sala e zittendo immediatamente la conduttrice torinese. Nonostante questo momento di tensione, Selvaggia Lucarelli ha saputo divertirsi e divertire anche in questa puntata di Ballando con le Stelle: molto carino è stato il momento in cui la frizzante opinionista ha ammiccato verso il rugbista Martin Castrogiovanni e ha apprezzato la sua sensualità nella rumba con Sara Di Vaia. Il rugbista le dice -"ci stai provando?" e la Lucarelli annuisce con disinvoltura, molto divertita. Grande emozione per l'esibizione di Oney Tapia: Selvaggia lo elogia e lo considera il vero cecchino della gara, colui che vincerà e manderà a casa tutti.

