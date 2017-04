SHADY FATIN CHERKAOUI/ Si dà alla musica napoletana conto la favorita Federica Carta (Amici serale 2017)

Amici serale 2017, squadra Bianca

SHADY FATIN CHERKAOUI, LA CANTANTE DEI BIANCHI: ALLE PRESE CON LA MUSICA NAPOLETANA CONTRO FEDERICA CARTA (AMICI SERALE 2017) – Tra poche ore va in onda su Canale 5 un nuovo ed entusiasmante appuntamento con il seguitissimo talent di casa Mediaset, Amici, come di consueto condotto da Maria De Filippi. Si tratta della quarta puntata della fase serale con le due squadre pronte a dare il proprio massimo per evitare una possibile eliminazione. Nella fila dei bianchi figura la giovane cantante nata a Milano Shady Fatin Cherkaoui. Una concorrente tutto pepe, dotata di ottima vocalità e che per questo appuntamento sarà chiamata a confrontarsi con la musica d’autore napoletana. Infatti, il giudice Daniele Liotti ha voluto assegnare una prova sia ai Bianchi che ai Blu incentrata su due grandi classici della musica napoletana come Anima e core e Reginella. Una prova nella quale Shady se la vedrà con quella che viene indicata come la principale favorita alla vittoria finale ed ossia Federica Carta. Nel corso della settimana, Shady ha lavorato tantissimo per interpretare al meglio questi due pezzi, soprattutto sulla pronuncia del dialetto napoletano. Non resta che apprezzarne i risultati.

SHADY FATIN CHERKAOUI, LA CANTANTE DEI BIANCHI: PROTAGONISTA NEL BENE E NEL MALE (AMICI SERALE 2017) – Shady Fatin Cherkaoui è stata grande protagonista sia nel bene che nel male, della terza puntata della fase serale di Amici, proposta al pubblico di Canale 5 lo scorso sabato 8 aprile. Infatti, la giovane cantante milanese è stata chiamata in causa dall’ormai ex coach Morgan in ben tre occasioni. Nella prima manche si è esibita nella prova corale ovviamente nelle fila dei Bianchi, cantando il famoso pezzo dei Queen, These are the days of our lives, assieme a Thomas e Mike Bird. Purtroppo la prova d’insieme viene giudicata inferiore a quella di Vittoria. Nella seconda manche è nuovamente in gara nella sfida con il ballerino Andreas Muller. In questa occasione ha cantato il brano Città vuota di Mina ed ha avuto la meglio raccogliendo un ottimo punto. Infine, è stata contrapposta a Cosimo nella prova secretata sulle note del classico estivo dei Righeira, L’estate sta finendo.

© Riproduzione Riservata.