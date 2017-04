SHREK/ Su Italia 1 il film con Mike Myers ed Eddie Murphi (oggi, 15 aprile 2017)

Shrek, film prima serata

SHREK, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 15 APRILE 2017: IL CAST - Shrek, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola d'animazione diretta nel 2001 da Andrew Adamson (La trilogia de Le cronache di Narnia, Mister Pip) e Vicky Jenson (Shark tale, Laureata... e adesso?, Lo). La trama di Shrek è tratta dall'omonima fiaba per bambini pubblicata nel 1990 da William Steig. Il film è stato un enorme successo di pubblico e ha lanciato la moda, seguita poi da numerosi film e cartoni animati, di reinterpretare fiabe classiche e personaggi parodiandoli o comunque stravolgendone le premesse. Il film è stato accolto con consensi unanimi da pubblico e critica ed è velocemente diventato un successo globale. Ma adesso vediamo nel dettaglio la trama del film.

SHREK, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 15 APRILE 2017: LA TRAMA - Shrek è un orco che vive in una palude. Ama stare da solo e spaventa a morte tutte le persone che incontra. Sfortunatamente proprio la sua palude viene scelta da Lord Farquaad per scaricarvi tutte le creature magiche e personaggi delle favole che popolano il suo feudo. Fra di essi, nei pressi della capanna di Shrek, vengono scaricati i 3 porcellini, Pinocchio, il Lupo di Cappuccetto Rosso e Biancaneve con i suoi amici nani. Shrek si reca quindi a Duloc, capitale del feudo di Farquaad, insieme a un indesiderato e chiassoso accompagnatore, il mulo parlante Ciuchino. Qui Shrek chiede la restituzione della sua palude, ma Farquaad ha una proposta, sposterà i personaggi delle fiabe altrove e restituirà a Shrek la sua amata solitudine se quest'ultimo si impegnerà a liberare Fiona, una principessa intrappolata in una torre e custodita da un drago sputafuoco. L'inetnzione di Farquaad è sposarla e diventare così un re. Shrek accetta, e dopo un lungo viaggio riesce a raggiungere la prigione di Fiona. Dopo avere affrontato il drago, con l'aiuto del fido ed inseparabile Ciuchino, Shrek riesce a liberare la principessa. Quest'ultima però si aspettava di essere salvata da un nobile cavaliere, il suo vero amore, e non un orco che l'ha liberata per conto di qualcun altro. Fiona si rifiuta quindi di seguire Shrek a Duloc per sposare Farquaad, anche perchè la principessa ha un segreto che non vuole rivelare.

© Riproduzione Riservata.