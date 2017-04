STASERA IN TV / Oggi, programmi Mediaset: Amici, Shrek, Il re dei re (sabato 15 aprile 2017)

In onda su Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 15 APRILE 2017 - Nella serata di sabato i maggiori ascolti saranno registrati da Maria de Filippi, con un'altra puntata del serale di Amici, talent show che vedrà sfidarsi due squadre, la bianca guidata da Morgan e la blu guidata da Elisa, alla fine del quale uno dei concorrenti verrà eliminato, vedendo così svanire la possibilità di vincere il programma. Giudici della trasmissione Ermal Meta, Eleonora Abbagnato, Ambra Angiolini e Daniele Liotti. Nella precedente puntata è stata eliminata Vittoria, ballerina della squadra blu, dopo la sfida con Oliviero, anche lui ballerino, della squadra bianca e dopo le numerose richieste di esibizione da parte della giuria dell'etoile Abbagnato. Vasta scelta per i più piccoli che su Italia 1 si potranno divertire con le avventure di Shrek e dei suoi amici Ciuchino, Fiona e il resto della banda. L'orco, abitante di una solitaria palude, vede la sua tranquillità distrutta a causa dell'invasione di tanti personaggi delle fiabe, mandati via dal loro regno da Lord Farquaad. Si troverà quindi a doverlo affrontare per riavere la sua pace. Mentre su Boing, Adventure Time seguirà le vicende di Finn e del cane magico Jake. Per tutta la famiglia, su Rete 4 un film storico, Il re dei re, che rievocherà gli avvenimenti attorno alla nascita di Gesù Cristo, della dominazione di Erode e dello sterminio dei neonati in Giudea. Su La5 Rebecca Bayliss, alla morte della madre, cerca il nonno mai conosciuto in Cornovaglia, con il quale legherà dal primo momento. Ma, vista come un ostacolo dal cugino intenzionato a tenere per sé l'eredità, tenta di sposarla. Due commedie sono invece in programma su Iris e Italia 2. Nella prima, I due marescialli, con protagonista il mitico Totò, Antonio Capurro è un ladro che si traveste da sacerdote, ma quando l'inganno viene alla luce grazie al maresciallo dei carabinieri Cottone, il ladro riesce a scambiare le vesti e le rispettive vite, che si incroceranno nuovamente dopo vent'anni.

Il film Horror movie di Bo Zenga è invece una parodia dei film horror maggiormente in voga negli ultimi anni. Il nuovo negoziante Stan Helsing, e il suo gruppo di strani amici, si troveranno a fare una consegna, la notte di Halloween, in una città della California. Ma nel recarsi a una festa, i ragazzi si troveranno faccia a faccia con i famosi protagonisti di film horror Leatherface, Freddie Krueger, Chucky e altri personaggi.

Canale 5: ore 21.10 "Amici di Maria", intrattenimento



Italia 1: ore 21.10 "Shrek", animazione – ore 23.00 "Arrow V", serie tv, azione



Rete 4: ore 20.30 "Il re dei re", storico – ore 23.50 "Matrimonio impossibile", commedia



La 5: ore 21.10 "Rosamunde Pilcher - i giorni della tempesta", sentimentale



Mediaset Extra: 21.15 "Le Iene show", intrattenimento



Iris: 20.59 "I due marescialli", commedia



Italia 2: 21.10 "Horror movie", commedia



Top Crime: 21.10 "C.S.I New York I", serie tv, poliziesco



Boing: 21.25 "Adventure Time", serie tv, animazione

