STASERA IN TV / Oggi, programmi Rai: Ballando con le Stelle, NCIS Los Angeles, Ulisse (sabato 15 aprile 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 15 APRILE 2017 - La programmazione Rai per la prima serata di sabato 15 aprile è ricca di eventi e trasmissioni che non mancheranno di intrattenere con successo il pubblico a casa. Talent show, programmi culturali, film e serie tv allieteranno la serate dei telespettatori Rai. C'è grandissima attesa per la nuova puntata di Ballando con le stelle. La trasmissione è sempre più vicina alla finale e quindi la sfida tra i concorrenti in gara è più che mai accesa. Partiamo con Rai Uno che, dalle 20.40, propone una nuova puntata di Ballando con le stelle, il talent show di ballo condotto da Milly Carlucci. Nella scorsa puntata Giuliano De Sio e Simone Montedoro hanno dovuto abbandonare la gara. Inoltre il programma ha ospitato l'attrice e modella Maria Maples, ex moglie dell'attuale presidente americano Donald Trump. A seguire, dalle 00.35, andrà in onda Top-tutto quello che fa tendenza, la rubrica di approfondimento dedicato alla moda ed ai prodotti Made in Italy di maggior tendenza in giro per il mondo. Su Rai Due verranno trasmessi due nuovi episodi della serie tv crime NCIS Los Angeles ed a seguire sarà la volta dell'approfondimento sportivo de La Domenica Sportiva, condotta da Giorgia Cardinaletti. Gli ospiti in studio commenteranno i risultati degli anticipi di serie A della settimana. Su Rai 3 spazio alla cultura con Ulisse il piacere della scoperta. Questa settimana, Alberto Angela ci catapulterà nel mondo della famiglia imperiale russa e del suo sterminio. A seguire andrà in onda Tg3 nel mondo, la rubrica settimanale di approfondimento del TG della terza rete Rai. Su Rai 4 spazio all'action movie Double Impact-Vendetta finale con Jean Claud Van Dam. La triade di Honk Kong stermina una famiglia, non riuscendo ad uccidere i due gemelli di pochi giorni Chad e Alex. I due fratelli, a distanza di anni dal terribile massacro dei loro genitori, si rincontreranno e pianificheranno una tremenda vendetta contro la triade. Rai 5 dedicata la serata agli appassionati di teatro con lo spettacolo dal titolo Il caso di Alessandra e Maria, una commedia in due atti scritta e composta da Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Rai movie propone il film di guerra Il colonnello Von Ryan. L'aereo di Ryan, un soldato dell'aviazione americana, viene abbattuto dall'esercito fascista italiano. Il colonnello americano viene così fatto prigioniero e trasportato in un campo di concentramento assieme ad altri 400 detenuti inglese ed americani. Su RaiPremium spazio alla comicità del re della risate, Totò, con il film Il latitante. Gennaro, un latitante appena uscito di galera, dopo sei mesi ritorna il libertà per escogitare una nuova e brillante truffa.

PROGRAMMAZIONE SERALE - RAI

Rai Uno ore 20.40 Ballando con le stelle, talent show

Rai Uno ore 00.35 Top- tutto quello che fa tendenza, magazine di moda

Rai Due ore 21.00 NCIS Los Angeles, serie tv crime

Rai Due ore 22.40 La Domenica sportiva, approfondimento sportivo

Rai Tre ore 21.10 Ulisse il piacere della scoperta,

Rai Tre ore 23.35 Tg3 nel mondo, approfondimento giornalistico

Rai 4 ore 21.15 Double Impact-Vendetta finale, film d'azione

Rai 5 ore 21.15 Il caso di Alessandro e Maria, spettacolo teatrale

Rai Movie ore 21.10 Il colonnello Von Ryan, film di guerra

Rai Premium ore 21.20 Il latitante, film comico

