STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Chirurgia estrema, Matrimonio a prima vista Pan (sabato 15 aprile 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 15 APRILE 2017 - Che cosa aspetta gli abbonati Sky per la prima serata del 15 aprile? La scelta è molto vasta: Sky propone ben due reality show ai suo telespettatori. Su Sky Fox Life infatti alle 21 ci sarà Chirurgia estrema, reality in cui due chirurghi Terry Dubrow e Paul Nassif, dovranno rimediare agli errori di precedenti chirurgie plastiche. È l'episodio nove della terza stagione quello che verrà trasmesso: vedremo Nassif riparare una rinoplastica e Dubrow alle prese con una mastectomia. L'altro reality della serata andrà in onda su Sky Uno alle 21.15: Matrimonio a prima vista, traduzione italiana di Married at First Sight. Sei single incontreranno il loro potenziale partners solo il giorno del loro matrimonio, secondo le compatibilità espresse dallo psicologo dottor Gerry Grassi, dalla sessuologa Nada Loffredi e dal sociologo Mario Abis. Come andrà a finire? Il film per i più piccoli di Sky Cinema Family sarà Le avventure di Peter Pan (ore 21 Sky Cinema Family). Il film Disney sulle classiche avventure dell'adolescente eterno Peter Pan e il suo acerrimo nemico Capitan Uncino, terrà incollati allo schermo gli spettatori più piccini. Per chi ama la fantascienza invece su Sky Cinema Hits, ore 21.15, è tempo di X -Men. Il celebre film del 2000 di Bryan Singer è alle prese con la prima trasposizione cinematografica del fumetto Marvel. Il film ebbe un notevole successo ricevendo premi importanti quali Mtv Movie Award, Empire Award, Premio Hugo, e tanti altri. Un film thriller dell'offerta di Sky è Il ponte delle spie (ore 21, Sky Cinema Max) di Steven Spielberg. Siamo nella Brooklyn del 1957, Mark Rylance - nei panni del pittore Rudolf Abel - viene arrestato con l'accusa di essere una spia sovietica. Il processo dovrebbe finire in breve tempo e con l'esito certo della condanna di Abel, ma l'avvocato d'ufficio incaricato del caso, un formidabile Tom Hanks nei panni di James B. Donovan, prende molto sul serio il suo ruolo, attirandosi le contestazioni di quanti lo circondano, perfino la moglie. L'altro film della prima serata del 15 aprile è The Romantics - Intrecci d'amore, su Sky Cinema Passion, alle ore 21. Il film del 2010 di Galt Niederhoffer vede un cast di bravi attori come Katie Holmes, Anna Paquin e Josh Duhamel. Sette amici riuniti per un matrimonio scopriranno che il tempo non è mai veramente passato.

Sky Fox ore 21 APB, fiction

Sky Fox Crime ore 21.05 NCIS, serie tv

Sky Atlantic ore 21 In Treatment, serie tv

Sky Fox Life ore 21 Chirurgia estrema, Reality Show

Sky Uno ore 21.15 Matrimonio a prima vista Italia, Reality Show

Sky Cinema 1 ore 21.15 In Treatment, serie tv

Sky Cinema Hits ore 21.15 X-Men, film fantascienza

Sky Cinema Family ore 21 Le avventure di Peter Pan, film animazione

Sky Cinema Passion ore 21 The Romantics - Intrecci d'amore, film drammatico

Sky Cinema Max ore 21 Il ponte delle spie, thriller

