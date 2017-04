Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: CON LA PRIMAVERA IL BALLERINO SI SCOPRE E RISVEGLIA I BOLLENTI SPIRITI DELLE FANS (15 APRILE 2017) - Con le foto che pubblica sulle sue pagine social Stefano De Martino fa sognare le migliaia di fans, quasi un milione, che lo seguono su social network come Facebook. Il ballerino fa sempre strage di like qualunque cosa indossi ma con l’arrivo della primavera ha l’occasione per scoprirsi un po’ anche fuori dagli studi di Amici di Maria De Filippi. È il caso della foto pubblicata ieri pomeriggio sulla pagina Facebook di De Martino: facendo pubblicità al brand “Los Santos” il ballerino si è fotografato con indosso solo i pantaloni della tuta in una pausa del suo “training time”, mentre stava appoggiato a una parete di ferro. Sicuramente alle sue ammiratrici poco importa della marca dei suoi pantaloni o dello sfondo, ma i like sono subito saliti a quota oltre 2mila in venti minuti. La “primavera” citata in inglese da De Martino sembra proprio riaccendere i bollenti spiriti delle sue fans e di certo lui non fa nulla per gettare acqua sul fuoco: clicca qui per vedere lo scatto e tutti i commenti.

