Simona Ventura minacciata?/ Un bodyguard la segue ovunque, perchè?

SIMONA VENTURA MINACCIATA? UNA GUARDIA DEL CORPO LA SEGUE OVUNQUE, PERCHE'? - Simona Ventura continua a rimanere al centro del gossip e non solo. In questi giorni si è parlato del suo ritorno alla conduzione di Selfie le cose cambiano, che potrebbe tornare presto in tv, forse proprio a fine primavera, e dell'arrivo di Belen Rodriguez al suo fianco. Ma di Simona Ventura non si parla solo quando si parla di tv e di programmi. La conduttrice ormai entra ed esce dagli studi Mediaset ma, a quanto pare, non lo fa più da sola come un tempo. Non stiamo parlando del fidanzato o di un possibile amante ma addirittura di una guardia del corpo. Secondo alcuni rumors e un reportage di Novella 2000 sembra proprio che la conduttrice abbia ormai una vera e propria ombra che la segue ovunque.

Sul settimanale diretto da Roberto Alessi sono svelati i retroscena di questo cambio di abitudini ma senza svelarne la motivazione. Attualmente Simona Ventura vive un momento molto sereno sia in famiglia che sul lavoro e non si capisce bene la motivazione di questa scelta a meno che, proprio questa nuova esposizione ai media, non abbia portato a minacce via social o abbia risvegliato veri e propri stalker pronti a seguirla ovunque. La conduttrice si sta preparando alla conduzione di Selfie e, sembra, a prendere il posto di Mara Venier come giudice in Tu si Que Vales. A cosa è dovuta questa precauzione?

