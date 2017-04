Susanna Salvi / La ballerina dell'Opera di Roma incanta tutti ad Amici 2017: ecco perchè conosce la Abbagnato

Susanna Salvi

Susanna Salvi, la ballerina incanta tutti ad Amici e conosce il giudice Eleonora Abbagnato, ecco perchè - Leggiadra e bellissima, Susanna Salvi ha incantato tutti ad Amici oltre che emozionato Eleonora Abbagnato, che è la sua direttrice. Nata a Rieti il 6 maggio del 1990, Susanna è una stella nascente del danza anche se ha alle spalle già una lunga carriera e grandi sacrifici. Ha danzato su opere come “Giselle” e “Coppélia” o per grandi come Carla Fracci e Francesco Ventriglia. In un'intervista recente a GPMagazine, Susanna svela come è nata la sua passione per la danza: “E’ nata molto presto intorno agli otto anni di età e poi sono stata incoraggiata da una mia compagna di classe, la quale andava a danza e per farle compagnia ho fatto la scuola, incontrando un’insegnante che ha scorto in me del talento, Marella Vesseri, che mi ha spronato così a continuare. - poi aggiunge - A undici anni ero già al Teatro dell’Opera e lì mi hanno inserito nei corsi della scuola. Da quel momento è iniziato il mio percorso professionale, nel vero senso della parola”.

Svela che le esperienze con il Teatro dell’Opera e il diploma conseguito nel 2008 sono cose che ricorda con maggiore affetto, racconta inoltre che Pablo Moret e Ofelia Gonzalez sono i suoi insegnanti. Quando le si chiede inoltre se le è mai capitato di sentirsi fuori forma, Susanna Salvi confessa: “Sono cose che capitano a tutti gli artisti. Ci si può sentire fuori forma sia mentalmente che fisicamente. Riesco ad uscirne fuori concentrandomi su una cosa in particolare. Il mio lavoro è complicato, bisogna rendere al cento per cento e ci sono tanti aspetti da tenere sotto controllo”.

