THE FLASH 3/ Anticipazioni puntata 15 aprile 2017: Wells ha una malattia mortale?

The Flash 3, in prima Tv assoluta su Italia 1

THE FLASH 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nel preserale di oggi, sabato 15 aprile 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di The Flash 3, in prima Tv assoluta. Sarà il 14°, dal titolo "Attacco a Central City". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Jesse (Violett Beane) spiega che cosa è successo al padre, rapito da Grodd mentre veniva inseguito da un gruppo di criminali su Terra-2. Sapere che Wally (Keiynan Lonsdale) è diventato un velocista non entusiasma invece la ragazza come si sarebbe aspettato Kid Flash. Barry (Grant Gustin) chiede poco dopo a Julian (Tom Felton) di coprire la sua assenza, perché dovrà andare con Caitlin (Danielle Panabaker) sul Pianeta delle Scimmie. Julian decide tuttavia all'ultimo momento di unirsi alla spedizione, a cui partecipa anche Cisco (Carlos Valdes). Una volta arrivati sull'altro pianeta, Grodd chiede l'aiuto di Barry perché possa togliere il ruolo di leader all'attuale capo delle Scimmie. Il velocista non è convinto di potersi fidare, ma il gorilla promette di salvare la sua città se lo aiuterà ad eliminare Solovar. Intanto, Wally decide di affrontare Jesse e la sua freddezza e scopre che è rimasta confusa dal fatto che abbia i poteri. Barry cerca invece di convincere Solovar a lasciarli andare, ma il gorilla prende il controllo di Cisco ed annuncia di volerli giustiziare. Il velocista gli propone un accordo: lo sfiderà all'ultimo sangue nell'arena in cambio della liberazione dei suoi amici. Lo scontro non vede inizialmente Barry in vantaggio, ma Cisco capisce che per sconfiggere Solovar dovrà agire come l'antiFlash e riesce a guidarlo verso la vittoria. Nonostante questo, decide di non uccidere il gorilla. Non appena riportato in cella, Grodd rivela di non aver intenzione di liberarli e di essersi servito di lui solo per prendere il controllo di Gorilla City. Barry realizza solo in quel momento che in realtà è Grodd a voler attaccare Central City, ordine che darà entro breve. Grodd rivela inoltre di volere l'aiuto di Cisco per aprire il portale che lo porterà su Terra-1, sfruttando i suoi poteri. Cisco idea però un piano: morirà per impedire che il Gorilla si abbatta sulla città. In questo modo il futuro che riguarda Iris (Candice Patton) verrà cambiato, ma si realizzerà anche la linea temporeale che riguarda Killer Frost. Grazie ai poteri di Caitlin, il team riesce a fingere che Barry sia morto ed ottengono che Grodd si allontani. Cisco riesce infine ad aprire il portale prima che il gorilla li raggiunga. Una volta ritornati su Terra-1, Wally e Jesse concordano di poter avviare una relazione, mentre Julian propone a Caitlin di andare a cena insieme. A Gorilla City, Grodd rapisce Gypsy (Jessica Camacho) per aprire il portale.

THE FLASH 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 15 APRILE 2017, EPISODIO 14 "ATTACCO A CENTRAL CITY" - Jesse ha ormai deciso di rimanere su Terra-1, mentre HR si prepara a festeggiare San Valentino addobbando i Laboratori. Di lì a poco Gipsy irrompe nel locale ed attacca Barry, ma la squadra riesce a rinchiuderla. La metaumana rivela in seguito di essere stata manipolata da Grodd, ma rifiuta di collaborare con Cisco per trovare il gorilla. Nel frattempo, Wells rivela a Wally di non avere molto tempo a disposizione e di essere malato terminale, chiedendogli di lasciare che la figlia stia con lui fino alla fine. Grazie al potenziamento dei suoi poteri, Cisco scopre dove avverrà un incontro con Grodd, che tuttavia prende il possesso di Joe e lo spinge ad uccidersi. Barry riuscirà comunque a salvarlo e la squadra potrà usare i suoi ricordi per scoprire il piano di Grodd, collegato ad un generale dell'esercito che dovrebbe lanciare delle bombe nucleari. Cisco chiederà quindi nuovamente l'aiuto di Gipsy, riuscendo a convincerla. Una volta risolta la minaccia, non senza l'aiuto di Solovar, Barry chiede ad Iris di sposarlo.

