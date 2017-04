THOMAS BOCCHIMPANI/ Tagliato fuori dalla vittoria finale per via dei suoi 16 anni? (Amici serale 2017)

Amici 2017, squadra Bianca

THOMAS BOCCHIMPANI, IL CANTANTE DEI BIANCHI: FINALE A RISCHIO PER VIA DELLA SUA GIOVANE ETÀ? (AMICI SERALE 2017) – Tutto pronto per il quarto appuntamento serale del fortunato talent di casa Mediaset Amici 16, in onda questa sera su Canale 5 per la consueta conduzione da parte di Maria De Filippi. Un programma che sta entrando nel suo momento cruciale con i vari concorrenti delle due squadre, che si danno battaglia allo scopo di riuscire ad arrivare più avanti possibile. Al momento è avanti la squadra dei Bianchi guidata da Morgan con una sola eliminazione subita contro le due incassate dai Blu di Elisa. Tra i talenti più interessanti della squadra del leader dei Bluvertigo c’è senza dubbio il sedicenne cantante vicentino Thomas Bocchimpani. Tuttavia proprio la sua giovane età potrebbe tagliarlo fuori dai giochi per la vittoria finale. Infatti, in Italia esiste una legge che vieta ai minorenni di prendere parte a trasmissioni in diretta dopo la mezzanotte. Come noto la finale di Amici va in diretta per cui la redazione dovrà valutare una soluzione idonea al caso onde evitare possibili problematiche in tal senso.

THOMAS BOCCHIMPANI, IL CANTANTE DEI BIANCHI: PER LUI DUE VITTORIE SU TRE (AMICI SERALE 2017) – Lo scorso sabato 8 aprile è stata mandata in onda la terza puntata della fase serale del talent Amici di Maria De Filippi. Una puntata nel corso della quale il cantante Thomas Bocchimpani ha dato un enorme contributo alla propria squadra arrivando ad esibirsi in ben tre occasioni. Il suo capitano Morgan lo ha voluto subito all’opera nella prima manche duettando con Mike Bird nella sfida contro Cosimo, concorrente della squadra dei blu. I due allievi hanno cantato egregiamente lo storico pezzo Io che non vivo peraltro ottenendo una buona vittoria. Quindi si è ritrovato a battagliare con Vittoria nella prova corale, cantando assieme a Shady e lo stesso Mike Bird il celebre pezzo dei Queen, ‘These are the days of our lives’. Purtroppo in questa occasione i giudici hanno ritenuto migliore l’esibizione di Vittoria Markov. Infine, ha sfidato Riccardo cantando il brano di Scialpi intitolato ‘Cigarettes & Coffe’ per una esibizione convincente che gli ha permesso di ottenere il secondo sigillo di serata.

