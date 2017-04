ULISSE, IL PIACERE DELLA SCOPERTA/ Anticipazioni: la famiglia Romanov (puntata 15 aprile 2017)

Alberto Angela (LaPresse)

ULISSE - IL PIACERE DELLA SCOPERTA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 15 APRILE 2017: I ROMANOV - Alberto Angela permetterà al pubblico di Rai 3 di viaggiare nella Russia dei primi anni del ‘900, e non solo: stasera, sabato 15 aprile 2017, verrà trasmessa una nuova puntata di Ulisse - Il piacere della scoperta, il programma di divulgazione della terza rete nazionale, e al centro del racconto ci sarà la grande dinastia dei Romanov. La loro storia, specialmente per quanto riguarda il destino dell’ultimo zar Nicola II e della sua famiglia, è rimasta a lungo avvolta nel mistero e da essa ne sono scaturite diversi film e opere, perfino il celebre cartone animato della Disney “Anastasia”. Da dove partirà, dunque, il conduttore per rendere lucidi e chiari agli occhi del pubblico gli intrecci e le svolte della storia di questa famiglia? Quasi inaspettatamente, dall’Italia, e in particolare dalla Venaria Reale di Torino, la reggia di Savoia, dove in passato i Romanov hanno soggiornato. “La storia, la corte, lo sfarzo, gli intrighi e la tragica fine dei Romanov. Sabato 15 aprile, 21.10, @UlisseRai3 @RaiTre” si legge su Twitter, in un rapido cinguettio che riassume efficacemente tutti gli ingredienti della serata.

Al centro della serata in compagna con Ulisse, naturalmente, ci sarà anche la figura di Gregory Efimovich Rasputin: un personaggio emblematico che ebbe diversi contatti con i Romanov, in primis per curare il più piccolo dei figli di Nicola II, Aleksei, che soffriva di emofilia di tipo B. Alberto Angela arriverà a raccontare l’orribile fine della famiglia, all’alba della rivoluzione russa di inizio ‘900.

