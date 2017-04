UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Celia conosce Michel, sarà presto amore?

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CELIA CONOSCE MICHEL, SARA' PRESTO AMORE? - Nelle puntate spagnole di Una vita il matrimonio di Celia e Felipe è arrivato definitivamente al termine, dopo che la coppia ha ricevuto dall'arcivescovado la lettera dell'annullamento. L'avvocato non ha mai smesso di dichiarare il suo amore per l'ormai ex moglie anche se a distanza di pochi giorni ha cominciato a frequentare Mariana, la nuova domestica della Deliciosa, con la quale ha intrapreso una vera relazione. Celia ha osservato questi sviluppi senza battere ciglio, dicendosi felice che il marito abbia trovato la felicità al fianco di un'altra donna. Ma anche per Celia potrebbe arrivare presto il momento del lieto fine: le prime anticipazioni relative alle puntate della prossima settimana segnalano infatti l'entrata in scena di Michel, un misterioso e attraente commerciante che si troverà fin da subito ad interagire con la ex signora Alvarez Hermoso. Trini si renderà conto di questa importante novità e consiglierà all'amica di non tirarsi indietro, pensando di rifarsi una vita al fianco di un altro uomo. Felipe osserverà, soffrendo, questi inattesi sviluppi.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 15 APRILE: LEONOR FURIOSA CON MAURO - Una vita tornerà in onda oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 14:30 circa e fino alle ore 15:00, quando lascerà spazio a Il Segreto. Tutto sarà pronto per il funerale di Maximiliano, al quale parteciperanno tutti i vicini di casa. In esso Rosina e Leonor faticheranno a nascondere la loro disperazione, che si trasformerà in vero e proprio scontro quando Mauro si presenterà alla cerimonia. La moglie di Pablo sarà furiosa con lui, accusandolo di non avere fatto nulla per fermare questa carneficina. Ma i problemi per la famiglia Hidalgo non finiranno qui: Felipe, infatti, informerà Celia che poco prima di morire Maximiliano aveva acquistato dei terreni, apparentemente privi di valore, pagandoli ad una cifra esagerata. In questo modo aveva usato tutto il denaro da lui posseduto e d'ora in avanti moglie e figlia si troveranno sole e sul lastrico. Le due donne non saranno a conoscenza di questa nuova difficile prova, come la affronteranno?

