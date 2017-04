UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Giorgio furioso e geloso, vuole ancora Gemma al suo fianco? (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GIORGIO FURIOSO, LA CIECA GELOSIA DEL MANETTI - Proseguono le dinamiche del trono over di Uomini e Donne. Giovedì 13 aprile, la corte di Queen Mary ha ospitato nuovamente dame e cavalieri e, le dinamiche di Gemma Galgani sono ritornate in pista con un pesantissimo scontro con l’ex fidanzato Giorgio Manetti: cosa è successo? La dama torinese sta cercando di riconquistare il suo ex fidanzato Marco Firpo che, nonostante la sua indecisione, ha voluto regalare alla donna un nuovo ed appassionante bacio che lui stesso ha definito: “quasi una gastroscopia”. Gemma e Marco infatti, hanno avuto modo di condividere una nuova esterna al lago ("di Lockness", ha precisato Tina durante la registrazione) e, quando Firpo si è palesato, la dama gli ha confessato di avere scelto un luogo semplice come lui. Evidentemente Marco, da amante del mare, ha considerato il laghetto galeotto e così, ha concluso il suo incontro con la dama con un profondo e appassionante bacio. "Lasciamo fare la destino", gli sussurra il cavaliere dopo averla baciata.

In studio la "coppia" ha anche avuto modo di ballare una nuova canzone scelta ancora da Gemma che, in veste deejay ha selezionato questa volta "Quando nasce un amore", brano di Anna Oxa. Durante la nuova danza in pista, Giorgio Manetti (prima di infuriarsi) ha ballato con Tina Cipollari. Gemma ballando con Marco, ha mostrato una insolita euforia che anche Maria evidenzia, mettendola anche a confronto con i balli del passato con Giorgio: con lui non appariva tanto felice, cosa è successo? Questa osservazione però, riaccende la polemica tra gli ex che si accusano reciprocamente. Manetti infatti, non crede che l'interesse di Gemma nei confronti di Marco sia sincero e la invita a non prenderlo in giro. Di contro, dopo queste esternazioni, anche Tinì ha preso parola evidenziando il comportamento un poco geloso del cavaliere che ha chiuso il discorso invitando Gemma e Marco per un weekend d'amore a Firenze interamente a sue spese. Il popolo della rete dopo le anticipazioni della nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne, si è schierato dalla parte della Cansino: Giorgio si è terribilmente ingelosito! Questa sarà la volta buona per il primo grande passo del Manetti?

