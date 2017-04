UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Luca Onestini sceglie e Giulia si elimina? Gli indizi utili (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: LUCA SCEGLIE E GIULIA VA VIA? ECCO COSA POTREBBE ACCADERE - Il trono classico di Uomini e Donne sta per giungere alle battute finali? Dopo la breve pausa pasquale, i quattro tronisti giovani torneranno in pista per fare il punto della situazione. Sicuramente, Luca Onestini è vicino alla scelta, così come si è palesato anche sul web tramite le ultime indiscrezioni in occasione dell’ultima registrazione utile. Per molti infatti, l’arrivo in studio di Cecilia non rappresenta – di fatto – un “problema” molto grosso in quanto, per l’attento popolo dell’internet, la presenza dell’ex corteggiatrice di Oscar Branzani è chiaramente un “vano” tentativo di “terrorizzare” le altre corteggiatrici presenti. Durante il corso dell’ultima esterna tra i due infatti, Luca ha avuto modo di aprirsi proprio con Cecilia affermando di averlo voluto fare solo con lei perché se lo sentiva (a differenza delle altre due). Per molti la scelta di Luca è ormai una viva certezza: Soleil Sorge. Sarà anche per questo che la bella 22enne non accenna alcun tipo di preoccupazione in merito?

Giulia Latini, sembra essere senza alcuna speranza e, le attente talpe del web l’hanno prontamente definitiva “de coccio” per non avere capito la reale intenzione del tronista. Onestini infatti, pare avere delle remore nell’eliminarla e, tramite le sue affermazioni, spera che la ragazza possa decidere da sola di compiere il grande passo verso l’eliminazione definitiva. Se la Latini decidesse di ascoltare il suo intuito piuttosto che il suo cuoricino, dovrebbe prendere la porta di casa ed allontanarsi dagli Studi Elios in quanto, i giochi sono fatti e – senza colpo ferire – si sta giocando anche una partita a carte scoperte. Internet avrà ancora una volta ragione? Luca Onestini è davvero così vicino alla sua scelta finale? Se tutto andrà bene, la prossima registrazione dovrebbe anche essere portatrice sana di buone novelle. In moltissimi infatti, sono certi che Luca dichiarerà ufficialmente di avere tutta l’intenzione di scegliere. Per una bella notizia però, potrebbe arrivare anche il fulmine a ciel sereno: l’eliminazione di Giulia Latini.

