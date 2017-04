Verissimo/ anticipazioni e ospiti puntata 15 aprile: Raz Degan racconta la sua verità a Silvia Toffanin

Verissimo di Silvia Toffanin

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 15 APRILE: RAZ DEGAN NEL SALOTTO DI SILVIA TOFFANIN DOPO LA VITTORIA ALL'ISOLA DEI FAMOSI (OGGI, 15 APRILE 2017) - Silvia Toffanin è pronta a tornare al timone di una nuova puntata di Verissimo tutta dedicata ai protagonisti dell’Isola dei Famosi 2017. Ospite del suo salotto, nell'appuntamento di oggi, il vincitore del reality Raz Degan, che tornerà sul piccolo schermo per parlare della sua avventura honduregna e per raccontare gli ultimi sviluppi della sua storia d’amore con Paola Barale. Le sue emozioni saranno supportate da una serie di servizi che ripercorreranno tutta la sua avventura a Cayo Cochinos, ma non mancherà la pagina dedicata alla sua vita privata, con un focus sulla storia d'amore più seguita delle ultime settimane. Ad annunciare la presenza dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017 nel salotto di Silvia Toffanin è stata la fan page del programma, che con un breve messaggio sui social network ha dato appuntamento a tutto il suo pubblico: “Sabato, a #Verissimo, lo speciale #isola! Con tutti i protagonisti!”. Se vi siete persi il post, potete visualizzarlo cliccando qui.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 15 APRILE: LO SPECIALE DEDICATO AI PROTAGONISTI DELL'ISOLA DEI FAMOSI (OGGI, 15 APRILE 2017) – Fra i tanti naufraghi dell’Isola dei Famosi che oggi pomeriggio avranno la possibilità di dire la loro nella puntata speciale di Verissimo, ci sarà una protagonista che di certo ha avuto un ruolo fondamentale nelle tante dinamiche honduregne, stiamo parlando di Samantha De Grenet. La “regina”, così come è stata definita dagli altri naufraghi, raggiungerà il salotto di Silvia Toffanin per svelare al pubblico la sua verità, e per la prima volta avrà modo di rispondere alle parole di chi, in queste ultime settimane, l’ha accusata di aver messo in piedi una serie di strategie per arrivare alla vittoria. L’ex naufraga, direttamente dal suo profilo social ufficiale, qualche giorno fa ha dato appuntamento a tutti i suoi fan anticipando quella che, a tutti gli effetti, si preannuncia una puntata da non perdere: “...quasi pronta per Verissimo… Sabato super puntata #isoladeifamosi ... #verissimo”. Per visualizzare il suo post potete cliccare qui.

VERISSIMO, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 15 APRILE: ALVARO MORTE, LUCAS DE IL SEGRETO, OSPITE DEL NUOVO APPUNTAMENTO (OGGI, 15 APRILE 2017) - Alvaro Morte, l’amato Lucas de Il Segreto, sarà il protagonista della prima parte di questa puntata di Verissimo, che anche oggi aprirà le porte al mondo delle soap con una serie di interviste e filmati in esclusiva. L’affascinante medico di Puente Viejo, infatti, raggiungerà lo studio di Silvia Toffanin per raccontare al pubblico tutte le novità legate al suo personaggio, ma soprattutto per ripercorrere i momenti più belli del suo percorso nella celebre soap opera spagnola. Non mancherà, come sempre in questi casi, un focus sulla carriera dell’attore, dai primi passi nel mondo dello spettacolo fino al successo degli ultimi anni, ma verrà dato ampio spazio anche alla sua vita privata, con un occhio di riguardo a quello che potrebbe essere il futuro del suo personaggio nell’amatissima telenovelas di Canale 5. Appuntamento fra poche ore, come ogni sabato, con i protagonisti del rotocalco più seguito della tv.

