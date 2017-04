ZEUS - UNA PASQUA DA CANI/ Su Italia 1 il film con Dean Cain ed Elisa Donovan (oggi, 15 aprile 2017)

Zeus - Una pasqua da cani, film

ZEUS - UNA PASQUA DA CANI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 15 APRILE 2017: IL CAST - Zeus - Una pasqua da cani, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 15 aprile 2017 alle ore 15.50. Una commedia americana del 2014 di Sean Olson. Nel cast appaiono : Dean Cain (conosciuto soprattutto per il suo ruolo nella serie televisiva Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman), Elisa Donovan (la Morgan della serie Sabrina, vita da strega), Beverley Mitchell (la Lucy di Settimo Cielo), Catherine Hicks, Patrick Muldoon e Joey Diaz. In realtà, questo è solo uno dei sei film che vedono come protagonista il labrador Zeus e le sue avventure. Tutto ha inizio nel 2009 con Mamma che Natale da cani con uno Zeus ancora cucciolo, che voleva essere un po' la versione canina di Mamma ho perso l'aereo, per poi proseguire con Un bianco Natale per Zeus del 2010, Zeus alla conquista di Halloween nel 2011, Zeus e il Natale in California nel 2012, Zeus una Pasqua da cani e infine The Dog who saved Summer nel 2015. La particolarità è che tutta la serie è ambientata durante un periodo di vacanza , che sia Pasqua o Natale, proprio perchè nasce con lo scopo di intrattenere tutta la famiglia durante le festività. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ZEUS - UNA PASQUA DA CANI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 15 APRILE 2017: LA TRAMA - Pasqua sta arrivando e la famiglia Bannister decide di andare a trascorrere le vacanze in crociera. Il loro cane, Zeus, non può seguirli e così Belinda, a malincuore, è costretta a lasciarlo nella pensione per cani di Alice. Zeus è ignaro del fatto che non sarà assolutamente un soggiorno tranquillo. Infatti una rivale di Alice, interpretata da Catherine Hicks, ingaggia una banda criminale per organizzare un sabotaggio che costringa la giovane a chiudere la sua attività. Sarà proprio Zeus con i suoi nuovi amici cani a mettere in fuga i cattivi e a salvare la situazione e la giornata di Pasqua grazie alle sue stravaganti idee e abilità. Zeus è un ex cane poliziotto, ma, come possiamo notare, il suo lavoro di aiutare chi è in difficoltà e chi ha bisogno di aiuto non è ancora finito. Si ritrova, infatti, ancora una volta, ad affrontare diverse situazioni e nemici, ma alla fine saranno sempre i cani con la loro dolcezza, simpatia ed allegria ad uscirne vittoriosi. Non mancheranno anche in questo caso il solito umorismo, le risate, la buffa varietà delle diverse razze canine, gli inseguimenti, gli spintoni e le cadute dei cattivi.

© Riproduzione Riservata.