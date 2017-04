Adriano Pappalardo, Furore

ADRIANO PAPPALARDO, DOPO L'INCIDENTE COL PARAPENDIO...RICOMINCIAMO? (FURORE, 16 APRILE 2017) -La presenza di Adriano Pappalardo a Furore nella puntata di oggi, domenica 16 aprile, sarà un'occasione utile per verificare le condizioni dell'artista di "Ricominciamo" dopo l'incidente con il parapendio che lo ha visto sfortunato protagonista in estate. Già nel mese di gennaio, intervenendo a Domenica Live, Pappalardo aveva confessato a Barbara D'Urso di aver vissuto momenti davvero complicati:"Ho passato 4 mesi durissimi. Ogni giorno sembrava impossibile. Si era formato un ematoma in testa, tre costole fratturate ed un chiodo sulla gamba. I media mi davano per morto. Ho toccato ferro. Sono stato miracolato. La fortuna mi aiuta. Mentre stavo per cadere, qualcosa mi ha tenuto su. Forse non era il momento". Adesso il cantante sembra pronto a riprendersi la scena e a ripartire, anzi a ricominciare, il pubblico di Furore gli manifesterà il suo supporto? La risposta sembra essere scontata...

ADRIANO PAPPALARDO, CARRIERA, ISOLA E ZEQUILA...RICOMINCIAMO? (FURORE, 16 APRILE 2017) -Adriano Pappalardo sarà ospite questa sera di Furore, il programma di Rai Due condotto da Alessandro Greco con la partecipazione del duo comico Gigi e Ross, che in qualità di "discoteca degli italiani" sembra rappresentare il palcoscenico perfetto per un artista nazional-popolare come l'originario di Copertino. Settantadue anni compiuti da meno di un mese, l'attività artistica di Pappalardo non può non essere associata a quello che rappresenta a tutti gli effetti il suo brano più amato e cantato: Ricominciamo. Un pezzo vigoroso, sofferto, ma allo stesso tempo di rinascita (e quale giorno migliore della Pasqua per eseguirlo?) che sembra incarnare alla perfezione lo spirito mai domo di un lottatore nato. E fu proprio il suo animo guerriero, nel 2003, ad erigerlo a "vincitore morale" dell'edizione de L'isola dei Famosi allora condotta su Rai Due da Simona Ventura: quella, per intenderci, in cui perseguitava Walter Nudo ricordandogli a più riprese "Io sono il campione". Dopo aver partecipato a Sanremo con il brano "Nessun consiglio" e aver dato vita ad uno show familiare intitolato Casa Pappalardo, a partire dalla rissa verbale in diretta su Rai Uno con Antonio Zequila le sue apparizioni sono andate scemando. Il carisma di Adriano, però, resta immutato al pari della sua carica: scommettiamo che dalla puntata di oggi "ricominciamo"?

