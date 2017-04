Amici 2017 serale / Anticipazioni registrazione 22 Aprile: Emma Marrone debutta. chi sarà eliminato?

amici 2017 registrazione serale

AMICI 2017 SERALE, ED. 16 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 22 APRILE (QUINTA PUNTATA): CHI SARA’ ELIMINATO? MIKE BIRD E COSIMO A RISCHIO – Grande attesa per la registrazione della quinta puntata serale di Amici 2017. In questa domenica di Pasqua, la squadra bianca e la squadra blu di Amici 16 tornano in studio per la nuova registrazione durante la quale verrà annunciato ufficialmente anche il nome del nuovo coach della squadra bianca. Sarà davvero Emma Marrone a prendere il posto di Morgan? Dalle indiscrezione che circolano sul web e riportate da Blogo sembra di sì. L’attesa più grande, però, è per la sfida tra i ragazzi ancora in gara. Dopo l’eliminazione di Oliviero, chi sarà il prossimo allievo ad essere eliminato? Sono due i concorrenti a rischio. Nella squadra bianca, ad essere in pericolo è Mike Bird, atteso al varco dopo la sua ribellione nei confronti di Morgan. Mike Bird, infatti, ha sempre dichiarato di non essere riuscito a dimostrare il proprio talento per le assegnazioni musicali di Morgan. Con il nuovo coach dovrà dimostrare di avere ragione. Ci riuscirà? Nella squadra blu di Elisa, invece, a rischiare l’eliminazione è Cosimo Barra ma solo per esclusione. Federica Carta e Andreas Muller sono considerati dei cavalli di razza mentre Riccardo Marcuzzo, nonostante non sia il preferito di tutti i giudici, sembra comunque destinato a conquistare la finale. L’eliminato della quinta puntata del serale di Amici 2017, dunque, sarà tra Mike Bird e Cosimo Barra?

AMICI 2017 SERALE, ED. 16 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 22 APRILE (QUINTA PUNTATA): CHI SARA’ IL QUINTO GIUDICE E IL NUOVO COACH DEI BIANCHI? – Chi sarà il quinto giudice della quinta puntata serale di Amici 2017? Dopo Luca Zingaretti, Matt Dillon, Marco Bocci e Luca Argentero, chi arrivare ad affiancare i quattro giudici ufficiali di Amici 2017? A giudicare le esibizioni degli allievi saranno Eleonora Abbagnato, Ermal Meta, Daniele Liotti e Ambra Angiolini. A sfidarsi nelle due manche della nuova sfida a squadra saranno Cosimo Barra, Federica Carta, Andreas Muller e Riccardo Marcuzzo nella squadra blu di Elisa, Mike Bird, Sebastian Melo, Shady e Thomas nella squadra bianca alla cui guida dovrebbe esserci Emma Marrone. La quinta registrazione del serale di Amici 2017, senza la presenza di Morgan, dovrebbe essere una puntata più tranquilla e senza polemiche. Sarà davvero così?

