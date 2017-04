BALLANDO CON LE STELLE 2017 / Pagelle: bello, divertente, avvincente, ingiusto. Ma quanta vecchiaia!

Milly Carlucci, Ballando con le stelle

BALLANDO CON LE STELLE 2017, I TOP DELLA PUNTATA: Una puntata molto simpatica e divertente quella di Ballando con le stelle dedicata sia ai ripescaggio per l'accesso in semifinale sia ai balli polinesiani e cosacchi delle coppie in gara per il piacere della giuria, del pubblico e degli opinionisti sul palcoscenico. Tantissime risate e autoironia delle coppia scese in pista per cimentarsi in questi balli dell'altro mondo e delle altre culture che hanno dovuto interpretare non di certo molto facilmente considerati sia il grado di difficoltà sia la poca agilità di molti e molte che invece hanno dovuto fare passi, salti e movimenti molto complicati per chi non è del mestiere. Tra i top della puntata il momento della coreografia con tutti i maestri di Ballando con le stelle. Tra i top anche la vittoria di Salvatore a Ballando con Te: il concorrente per festeggiare la vittoria ha cominciato a bacare tutti all'interno dello studio. I FLOP DELLA PUNTATA: Il format di Ballando con le stelle, ormai appuntamento fisso del sabato di Rai 1, è purtroppo troppo vecchio. Nonostante tutti i tentativi di "ringiovanimento" del programma, con personaggi, ospiti, musiche e colori più moderni, spettacoli e canzoni più vivaci e originali, il programma rimane ancora molto tradizionale e ancora troppo focalizzato e riferito a una fetta di pubblico adulta e più che adulta, che va dai 40 anni in su. Ogni tentativo di avvicinamento ai giovani è a dir poco fallimentare, anche considerando lo stile di conduzione della bravissima Milly Carlucci che, però, nonostante la sua professionalità ormai è già vista e sentita. Anche l'inserimento di una come Selvaggia Lucarelli in giuria poteva sembrare una "furbata" per coinvolgere il mondo dei social dove Selvaggia vive e lavora quotidianamente, ma è servito solo per creare tanto polemica all'interno del programma. (Fabiola Granier)

© Riproduzione Riservata.