BELEN RODRIGUEZ / News: Pio e Amedeo con i suoi soldi rifanno una rotonda (oggi, 16 aprile 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: PIO E AMEDEO CON I SUOI SOLDI RIFANNO ROTONDA (OGGI, 16 APRILE 2017) – La showgirl argentina Belen Rodriguez è costantemente al centro delle discussioni dell’opinione pubblica come del resto dimostra l’enorme interesse che palesano diversi portali web per tutto quello che caratterizza le proprie giornate. Tuttavia la bella argentina nei prossimi giorni sarà anche protagonista della trasmissione comica Emigratis con Pio e Amedeo ed in onda nella seconda serata di Italia 1. Nello specifico Belen assieme al proprio nuovo compagno Andrea Iannone è stata intercettata dai due simpatici ed estroversi artisti pugliesi mentre si trovavano a Kuala Lampur in Malesia. Come prassi del programma Pio e Amedeo hanno ‘tallonato’ la showgirl ed il proprio compagno fino a che non hanno ceduto e dato loro un bel po’ di soldi. Nel caso specifico Pio e Amedeo, come loro stessi hanno raccontato al portale FoggiaToday.it, sono riusciti a recuperare ben 600 euro che hanno deciso di utilizzare per uno scopo piuttosto particolare.

I due hanno sottolineato: “Abbiamo incontrato Belen e Iannone a Kuala Lampur (Malesia) e come tutte le volte che incontriamo i vip, anche a loro abbiamo scroccato dei soldi. Per correttezza ci teniamo a precisare che ci hanno dato 600 euro, così ci siamo chiesti cosa farne ed è uscita l’idea di rifare la rotonda di Foggia. Abbiamo deciso di rifare quella perché è il simbolo del nostro quartiere. È li che abbiamo passato la nostra infanzia. Speriamo che questa rotonda venga trattata come se fosse il giardino di ognuno di noi”.

