BUGIARDO BUGIARDO/ Su Italia 1 il film con Maura Tierney e Justin Cooper (oggi, 16 aprile 2017)

BUGIARDO BUGIARDO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 16 APRILE 2017: IL CAST - Bugiardo bugiardo, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 16 aprile 2017 alle ore 23.30. Una pellicola americana del 1997 dal titolo orignale "Liar Liar", la regia è stata affidata a Tom Shadyac mentre nel ruolo del protagonista troviamo l'attore canadese Jim Carrey, gli altri attori principali sono Maura Tierney, Justin Cooper e Cary Elwes. Il film è stato girato interamente in California in soli quattro mesi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

BUGIARDO BUGIARDO, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 16 APRILE 2017: LA TRAMA - Fletcher Reede (Jim Carrey) è un discreto avvocato la cui linea difensiva si avvale spesso di una serie di bugie dette nell'aula del tribunale. La vita privata del brillante professionista invece, lascia molto a desiderare. E' divorziato da circa due anni, sua moglie Audrey (Maura Tierney) attualmente è legata sentimentalmente con Jerry (Cary Elwes), una persona seria e affidabile che mostra molto affetto anche nei confronti di Max (Justin Cooper), il figlio nato dal matrimonio della donna con l'ex-marito Fletcher. Quando Jerry deve andare a Boston per lavoro, chiede ad Audrey e a Max di andare con lui ma Fletcher, che non vuole rinunciare a vedere suo figlio, non è d'accordo. Al compleanno di Max, Fletcher non si presenta alla festa perché ha una piacevole serata a casa di Miranda, una sua collega di lavoro. Max rimane molto deluso ed esprime un desiderio, per un'intera giornata suo padre dovrà dire solo la verità. Il desiderio del ragazzino si avvera, Fletcher, che è abituato a mentire, improvvisamente si rende conto di non essere più capace di raccontare bugie. Questa nuova condizione impedisce all'avvocato Reede di mentire anche in tribunale, durante l'udienza relativa all'affidamento dei figli di una sua cliente, Reede dichiara di aver sbagliato a giudicare la donna e punta il dito anche contro il giudice che, offeso, ordina l'arresto di Fletcher. Dalla prigione l'uomo telefona alla ex-moglie per chiederle di non portare Max a Boston ma la donna non gli promette niente. Sarà la sua segretaria Greta (Anne Haney), nonostante si sia appena licenziata perché informata circa le bugie raccontate dall'avvocato che riguardavano la sua persona, a pagare la cauzione di Reede. Tornato in libertà, Fletcher corre in aeroporto, ferma l'aereo in cui si trova l'ex-moglie e suo figlio. Max, sicuro dell'amore del padre e certo che non gli dirà mai più bugie, decide di restare con lui. Quando il bambino compie sei anni, Audrey non manca di partecipare alla festa del figlio. Dopo il soffio delle candeline, Audrey si avvicina a Fletcher e lo bacia. I due scoprono di amarsi ancora e tutto fa pensare che al più presto la famiglia vivrà nuovamente insieme, più unita e più felice che mai.

