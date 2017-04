Beautiful / Anticipazioni americane 17 - 21 aprile 2017: Coco furiosa con tutta la famiglia Spectra

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 17-21 APRILE: COCO FURIOSA CON LA SUA FAMIGLIA - Le puntate di Beautiful in programma negli Stati Uniti dal 17 al 21 aprile saranno quasi completamente concentrate sulla sfilata della Spectra Fashions e le conseguenze dello spionaggio industriale. Non sarà difficile per i Forrester rivedere i bozzetti da loro disegnati in quegli abiti d'alta moda e a giungere ad inevitabli conclusioni. E mentre Ridge, Steffy e collaboratori si riuniranno per fare il punto della situazione, cercando di capire come agire, Coco sarà furiosa con Sally e Shirley. Ci metterà un attimo, infatti, a capire di essere stata usata da loro nel peggiore dei modi. Accuserà le sue parenti senza mezzi termini, rimproverandole per il modo in cui hanno messo in pericolo la sua carriera lavorativa e le sue relazioni. I sospetti, infatti, ricadranno subito di lei, additata come talpa alla Forrester Creations. Verrà cacciata senza possibilità di spiegazioni? E se sì, anche RJ e Thomas crederanno nella sua colpevolezza?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 17-21 APRILE: IL DURO SCONTRO TRA STEFFY E I FRATELLI - La notizia di quanto accaduto alla sfilata della Spectra Fashion farà andare su tutte le furie la famiglia Forrester. Negli episodi americani di Beautiful, infatti, non sarà difficile capire che i modelli sono stati rubati e le colpe ricadranno subito sull'ignara Coco (a sua volta furiosa con Sally e Shirley). Ma in questo rimbalzare di accuse reciproce non resteranno esclusi RJ e Thomas, che subiranno il durissimo rimprovero di Steffy: entrambi, infatti, verranno accusati di essersi fidati delle persone sbagliate. Lei stessa li aveva messi in guardia, dicendogli di smettere di frequentare le due Spectra ma, soprattutto nel caso di Thomas, le sue parole erano rimaste inascoltate. Il loro errore, dunque, costerà molto caro alla Forrester Creations e i due figli di Ridge dovranno evitare di ripeterlo, smettendo di incontrare sia Sally che Coco. Questi consigli avranno un seguito?

