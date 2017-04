CASTELMEZZANO/ Il borgo con le sue costruzioni costruite sulla roccia (Finalista Il Borgo dei Borghi)

Castelmezzano, Finalista Il Borgo dei Borghi

CASTELMEZZANO, IL BORGO NELLA PROVINCIA DI POTENZA (IL BORGO DEI BORGHI, 16 APRILE 2017) - Castelmezzano è un piccolo borgo in provincia di Potenza che ha da sfondo il meraviglioso scenario delle Dolomiti lucane. Borgo dalla struttura medievale, Castelmezzano, ed in particolare il suo centro storico, è notevolmente suggestivo poichè le sue costruzioni sono incastonate nella roccia e tra i vicoletti vi sono molte scalinate ripide che portano su vette altissime permettendo così di godere di un meraviglioso panorama. Proprio questo equilibrio perfetto tra componenti naturali e centro abitato ha fatto sì che Castelmezzano fosse inserita tra i borghi più belli del nostro paese. Qui si può visitare la chiesa di Santa Maria dell’Olmo, con la sua facciata del periodo romanico, i resti del castello, probabilmente di epoca normanna, Palazzo Ducale, palazzo del 1700 appartenuto ai signori De Lerma di Castelmezzano, e Palazzo Coiro, costruito nel 1800.

Fuori Castelmezzano, scalinate, sentieri e ponticelli di pietra portano alla vallata del Caperrino, con resti di arcaici mulini; dalla vallata oltrepassando un ponte in pietra, probabilmente di epoca romana, si può risalire e giungere alla vicina Pietrapertosa. Castelmezzano fa parte dell’area del Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane che offre non solo meraviglie paesaggistiche, ma anche tracce di una storia antichissima come i megaliti dello stanziamento lucano di Croccia Cognato, appartenenti al IV sec. a.C. Qui tutti gli anni, nel mese di settembre, in onore di S. Antonio, si celebra uno dei rituali più antichi: la festa del "Maggio", che costituisce un inno alla fertilità.

Da Castelmezzano si può arrivare a Pietrapertosa, e viceversa, praticando il cosiddetto "Volo dell’Angelo": imbracati ed attaccati ad un cavo d'acciaio, potrete librarvi in aria avendo così il privilegio di assaporare l’ebbrezza del volo e di un panorama unico come se foste un uccello. Un'esperienza davvero mozzafiato.

