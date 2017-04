CHE DIO CI AIUTI 3/ Anticipazioni: Azzurra e Rosa, è di nuovo scontro (puntata 16 aprile 2017)

Francesca Chillemi (LaPresse)

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 APRILE 2017: AZZURRA E ROSA SI SCAMBIANO - Non si fermano neanche il giorno di Pasqua le repliche della terza stagione di Che Dio ci aiuti sul piccolo schermo di Rai 1: stasera, domenica 16 aprile 2017, andranno in onda gli episodi dal titolo “L’attesa” e “L’amore che resta”. Al centro ci saranno innanzitutto Azzurra e Rosa, con un nuovo scontro: tutto partirà da un progetto che Guido intende portare avanti. Ha bisogno che gli vengano affidati dei fondi, ma c’è un grande problema di cui Suor Angela si accorger immediatamente. Il professore che dovrebbe decidere a chi vanno i soldi di cui Guido ha tanto bisogno sembra adorare la bella Leonardi, al contrario di Rosa. La sua proposta sarà semplice da comprendere, ma non così semplice da attuare, almeno all’inizio: per il tempo necessario, Rosa e Azzurra dovrebbero scambiarsi e prendere ognuna i panni dell’altra. Ovviamente, le due finiranno per litigare: Guido ci rimetterà?

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 APRILE 2017: MARGHERITA SI CONFIDA - Margherita, in Che Dio ci aiuti 3, è finalmente tornata a lavorare: dopo la nascita della piccola ha ripreso il suo posto in corsia e ha conosciuto Carlo, conosciuto anche come ‘dottorino tanto carino’. Il personaggio interpretato da Miriam Dalmazio avrà a che fare con un caso clinico davvero molto particolare, che la farà riflettere e che riporterà a galla il suo passato e il dolore in esso contenuto: si troverà infatti a curare un uomo in coma, la cui moglie aspetta un bambino da qualcun altro. Una situazione non semplice, che la porterà a scontrarsi con il collega: alla fine, però, per i due ci sarà la possibilità di un chiarimento, e soprattuto di uno sfogo. Margherita racconterà a Carlo della morte di Emilio, confidandosi con lui e rinsaldando il loro rapporto.

CHE DIO CI AIUTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 APRILE 2017: GREGORIO E ALICE - Anche Nina e la sua storia d’amore saranno al centro degli episodi di Che Dio ci aiuti 3 in programma stasera su Rai 1: la sua relazione con Gregorio non è stat semplice fin dall’inizio, anche a causa della cotta di Alice. Le anticipazioni rivelano però che Nina avrà occasione di trascorrere un po’ di tempo in più con l’affascinavate professore: Gregorio dimostrerà ancora una volta di avere molto a cuore anche i suoi studenti, ma alla fine di accorgerà che forse ha qualcosa da farsi perdonare. Per rimediare, deciderà di organizzare una piccola sorprese per Alice: sorpresa che verrà recapitata direttamente al Convento degli Angeli Custodi.

© Riproduzione Riservata.