CHE TEMPO CHE FA/ Oggi, domenica 16 aprile 2017, non va in onda: ecco perchè

Che tempo che fa (foto da Facebook)

CHE TEMPO CHE FA, OGGI NON VA IN ONDA: ECCO PERCHÈ (domenica 16 aprile 2017) - Anche il varietà di Fabio Fazio, come diverse altre trasmissioni, si ferma in occasione della Santa Pasqua che viene celebrata oggi, domenica 16 aprile 2017: il programma della terza rete nazionale si prende dunque un weekend di stop, e questo significa che gli appuntamenti con Che tempo che fa alle 20.00 e Che fuori tempo che fa alle 21.30 circa sono rimandati, tra sette giorni. Sono sempre diverse le personalità che il conduttore sceglie di invitare in studio: la settimana scorsa hanno per esempio fatto capolino, tra gli altri, Toni Servillo e Carla Signoris, insieme anche all’ideatore e fondatore di Egomnia Matteo Achilli. Gli spunti sono sempre ricchi, e l’atmosfera vivace grazie alle personalità irresistibili pronte a far capolino in studio: la puntata del 9 aprile è stata un altro successo in termini di audience. In prima serata, infatti, Che fuori tempo che fa è riuscito ad aggiudicarsi uno share del 10.7% con oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori.

“Grazie a tutti! #chetempochefa torna domenica 23 aprile (20:00, @RaiTre)” si legge in un tweet della pagina ufficiale della trasmissione: il nuovo appuntamento, dunque, è fissato per la prossima settimana. Curiosi di scoprire chi saranno i nuovi ospiti di Fabio Fazio? Al posto del varietà, oggi la terza rete nazionale proporrà in prime time la finalissima de Il borgo dei borghi 2017, guidata da Camila Raznovich e durante il quale verrà proclamato il vincitore.

© Riproduzione Riservata.